Kolejna kompromitacja przelała czarę goryczy. Santos zwolniony z reprezentacji Azerbejdżanu

Julian CieślakPiłka nożna

Fernando Santos nie jest już selekcjonerem reprezentacji Azerbejdżanu. Federacja ogłosiła zwolnienie 70-latka, który poprowadził tamtejszą drużynę narodową w 11 meczach i nie wygrał ani jednego.

fot. PAP/EPA
Fernando Santos

Fernando Santos objął reprezentację Azerbejdżanu 12 czerwca 2024 roku. Pod jego wodzą zespół wystąpił w 11 spotkaniach, jednak wyniki były dalekie od oczekiwań. Azerowie z Portugalczykiem na ławce trenerskiej ponieśli aż dziewięć porażek i zanotowali dwa remisy.

 

Jeśli chodzi o eliminacje mistrzostw świata, Azerbejdżan rozpoczął je od przegranej 0:5 z Islandią. To właśnie po tym spotkaniu zapadła decyzja o zakończeniu współpracy z Santosem, który kilka dni temu na konferencji prasowej upierał się, że sam ze stanowiska nie zrezygnuje.

 

Portugalczyk jest również znakomicie znany w Polsce. Prowadził naszą kadrę od stycznia do września 2023. Z Biało-Czerwonymi także nie zrobił dobrego wrażenia. W pięciu starciach kwalifikacji mistrzostw Europy trzykrotnie przegrał (Czechy, Mołdawia, Albania) i dwa razy zwyciężył (Albania, Wyspy Owcze). Towarzysko pokonał Niemców.

 

Na przestrzeni całej kariery trenerskiej nie można jednak odmówić Santosowi sukcesów. Z Portugalią zdobył tytuł mistrza Europy w 2016. Triumfował też w Lidze Narodów 2018/19.

AZERBEJDŻANFERNANDO SANTOSINNEMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
