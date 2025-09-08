Kolejna kompromitacja przelała czarę goryczy. Santos zwolniony z reprezentacji Azerbejdżanu

Fernando Santos objął reprezentację Azerbejdżanu 12 czerwca 2024 roku. Pod jego wodzą zespół wystąpił w 11 spotkaniach, jednak wyniki były dalekie od oczekiwań. Azerowie z Portugalczykiem na ławce trenerskiej ponieśli aż dziewięć porażek i zanotowali dwa remisy.

Jeśli chodzi o eliminacje mistrzostw świata, Azerbejdżan rozpoczął je od przegranej 0:5 z Islandią. To właśnie po tym spotkaniu zapadła decyzja o zakończeniu współpracy z Santosem, który kilka dni temu na konferencji prasowej upierał się, że sam ze stanowiska nie zrezygnuje.

Portugalczyk jest również znakomicie znany w Polsce. Prowadził naszą kadrę od stycznia do września 2023. Z Biało-Czerwonymi także nie zrobił dobrego wrażenia. W pięciu starciach kwalifikacji mistrzostw Europy trzykrotnie przegrał (Czechy, Mołdawia, Albania) i dwa razy zwyciężył (Albania, Wyspy Owcze). Towarzysko pokonał Niemców.

Na przestrzeni całej kariery trenerskiej nie można jednak odmówić Santosowi sukcesów. Z Portugalią zdobył tytuł mistrza Europy w 2016. Triumfował też w Lidze Narodów 2018/19.