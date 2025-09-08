Kolejne zwycięstwo Polaka na mistrzostwach świata! Medal coraz bliżej

Sporty walki

Adam Tutak awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w Liverpoolu! Polski pięściarz w kategorii do 90 kg pokonał Irańczyka Amirrezę Malekkhatabiego - wicemistrza świata juniorów z 2024 roku - jednogłośną decyzją sędziów.

fot: Polsat Sport
Adam Tutak

Od pierwszego gongu inicjatywę przejął Irańczyk, trafiając częściej i narzucając swój rytm walki. Tutak jednak nie spuścił głowy - w końcówce pierwszej rundy przejął kontrolę, a po potężnym prawym sierpowym rywal był liczony. Polak zachował chłodną głowę, konsekwentnie skracał dystans i punktował przeciwnika.

 

Druga runda toczyła się już całkowicie pod dyktando Tutaka, który systematycznie powiększał przewagę punktową. W ostatniej odsłonie Polak kontrolował przebieg walki, nie pozostawiając złudzeń rywalowi i pewnie zameldował się w ćwierćfinale.

 

ZOBACZ TAKŻE: Julia Szeremeta o krok od strefy medalowej mistrzostw świata

 

Stawką kolejnego pojedynku będzie medal mistrzostw świata. W środę o godz. 16:45 Polak skrzyżuje rękawice z Hiszpanem Enmanuelem Pla Reyesem.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

 

 

Wynik walki:

 

Adam Tutak pokonał Amirrezę Malekkhatabiego jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

ŁO, Polsat Sport
