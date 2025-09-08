Kolejny Polak powalczy o medal MŚ! Zdominował swojego rywala

Cały pojedynek toczył się pod pełną kontrolą Polaka. Brach był znakomicie przygotowany, konsekwentny i poza zasięgiem rywala. Raz po raz trafiał czysto, rozbijając bezradnego Węgra, który nie potrafił znaleźć sposobu na agresywnego i narzucającego tempo przeciwnika.

Dzięki wygranej nasz zawodnik zameldował się w ćwierćfinale, gdzie 10 września o godz. 21:00 skrzyżuje rękawice z Brazylijczykiem Luizem Gabrielem do Nascimento Chalotem de Oliveirą.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zwycięstwo Polaka na mistrzostwach świata! Medal coraz bliżej

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Wynik walki:

Paweł Brach pokonał Kruzito Kovacsa jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

ŁO, Polsat Sport