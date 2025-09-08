Kolejny Polak powalczy o medal MŚ! Zdominował swojego rywala

Sporty walki

Paweł Brach dołączył do grona Polaków w ćwierćfinale mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Reprezentant Biało-Czerwonych w wadze do 60 kg pewnie wypunktował Węgra Kruzito Kovacsa, zwyciężając jednogłośną decyzją sędziów.

fot: Polsat Sport
Paweł Brach

Cały pojedynek toczył się pod pełną kontrolą Polaka. Brach był znakomicie przygotowany, konsekwentny i poza zasięgiem rywala. Raz po raz trafiał czysto, rozbijając bezradnego Węgra, który nie potrafił znaleźć sposobu na agresywnego i narzucającego tempo przeciwnika.

 

Dzięki wygranej nasz zawodnik zameldował się w ćwierćfinale, gdzie 10 września o godz. 21:00 skrzyżuje rękawice z Brazylijczykiem Luizem Gabrielem do Nascimento Chalotem de Oliveirą.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

 

Wynik walki:

 

Paweł Brach pokonał Kruzito Kovacsa jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

ŁO, Polsat Sport
