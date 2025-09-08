Koniec sezonu dla gwiazdy tenisa! Kontuzja pokrzyżowała mu plany
Zajmujący siódme miejsce w światowym rankingu tenisistów Jack Draper w tym sezonie już nie zagra. 23-letni Brytyjczyk poinformował w mediach społecznościowych, że zmaga się z kontuzją ramienia.
Rok temu Draper dotarł do półfinału US Open. Brytyjczycy wiązali wielkie nadzieje z jego startem w lipcowym Wimbledonie, ale odpadł w drugiej rundzie. Wówczas pojawił się problem z ramieniem.
Do gry wrócił pod koniec sierpnia w US Open, jednak okazało się to za wcześnie i w Nowym Jorku wycofał się przed meczem drugiej rundy.
- Zawsze wracam silniejszy i jestem zmotywowany, by pokazać pełnię swojego potencjału. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie wspierają na mojej drodze. Nie mogę doczekać się, by wrócić - możemy przeczytać w komunikacie Brytyjczyka.
