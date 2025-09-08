Medal na wyciągnięcie ręki! Polka w ćwierćfinale mistrzostw świata

Pojedynek rozpoczął się spokojnie, a obie zawodniczki podeszły do niego bardzo rozważnie, badając nawzajem swoje możliwości. Pierwsza runda była wyrównana, ale już w drugiej odsłonie Polka zaznaczyła przewagę, konsekwentnie punktując rywalkę i narzucając swój rytm walki.

W trzeciej, ostatniej rundzie polska pięściarka boksowała bardziej zachowawczo, kontrolując dystans i tempo, a wyraźna przewaga na kartach sędziowskich wystarczyła, aby zapewnić sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. W kolejnym starciu zmierzy się ze Szwajcarką Anną Julią Jenni lub z reprezentantką Tajwanu, Nien-Chin Chen.

Walka ćwierćfinałowa odbędzie się 10 września o godzinie 20:15, a zwyciężczyni zapewni sobie przynajmniej brązowy medal na czempionacie globu w Anglii.

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Wynik walki:

Kinga Krówka pokonała Caitlin Rainey jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28).

ŁO, Polsat Sport