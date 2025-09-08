MŚ siatkarzy 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online - faza grupowa

Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

Podział na grupy siatkarskich MŚ 2025:

grupa A: Filipiny, Iran, Egipt, Tunezja

grupa B: Polska, Holandia, Katar, Rumunia

grupa C: Francja, Argentyna, Finlandia, Korea Południowa

grupa D: USA, Kuba, Portugalia, Kolumbia

grupa E: Słowenia, Niemcy, Bułgaria, Chile

grupa F: Włochy, Ukraina, Belgia, Algieria

grupa G: Japonia, Kanada, Turcja, Libia

grupa H: Brazylia, Serbia, Czechy, Chiny.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn 2025 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski będą również transmitowane w Polsacie.



Terminarz i plan transmisji MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑12: Filipiny – Tunezja (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 1)

2025‑09‑13: USA – Kolumbia (sobota, godzina 3.50; transmisja – Polsat Sport 3, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑13: Kanada – Libia (sobota, godzina 4.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑13: Kuba – Portugalia (sobota, godzina 7.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑13: Japonia – Turcja (sobota, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑13: Niemcy – Bułgaria (sobota, godzina 11.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑13: Holandia – Katar (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025‑09‑13: Słowenia – Chile (sobota, godzina 15.00; transmisja – Polsat Sport Extra 3)

2025‑09‑13: Polska – Rumunia (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat)

2025‑09‑14: Argentyna – Finlandia (niedziela, godzina 4.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑14: Iran – Egipt (niedziela, godzina 7.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2025‑09‑14: Ukraina – Belgia (niedziela, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑14: Serbia – Czechy (niedziela, godzina 11.30; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑14: Francja – Korea Południowa (niedziela, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025‑09‑14: Brazylia – Chiny (niedziela, godzina 14.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑14: Włochy – Algieria (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑15: Kuba – Kolumbia (poniedziałek, godzina 3.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑15: Turcja – Libia (poniedziałek, godzina 4.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑15: Niemcy – Chile (poniedziałek, godzina 7.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑15: Japonia – Kanada (poniedziałek, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑15: Słowenia – Bułgaria (poniedziałek, godzina 11.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑15: Holandia – Rumunia (poniedziałek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑15: Polska – Katar (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat)

2025‑09‑16: Brazylia – Czechy (wtorek, godzina 3.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑16: Argentyna – Korea Południowa (wtorek, godzina 4.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑16: Iran – Tunezja (wtorek, godzina 7.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑16: Ukraina – Algieria (wtorek, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑16: Filipiny – Egipt (wtorek, godzina 11.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑16: Francja – Finlandia (wtorek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑16: Serbia – Chiny (wtorek, godzina 14.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑16: Włochy – Belgia (wtorek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑17: Portugalia – Kolumbia (środa, godzina 3.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑17: Katar – Rumunia (środa, godzina 4.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑17: Bułgaria – Chile (środa, godzina 7.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑17: Kanada – Turcja (środa, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑17: USA – Kuba (środa, godzina 11.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑17: Polska – Holandia (środa, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat)

2025‑09‑17: Słowenia – Niemcy (środa, godzina 14.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑17: Japonia – Libia (środa, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑18: Brazylia – Serbia (czwartek, godzina 3.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑18: Finlandia – Korea Południowa (czwartek, godzina 4.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑18: Egipt – Tunezja (czwartek, godzina 7.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑18: Belgia – Algieria (czwartek, godzina 7.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑18: Filipiny – Iran (czwartek, godzina 11.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑18: Francja – Argentyna (czwartek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025‑09‑18: Czechy – Chiny (czwartek, godzina 14.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025‑09‑18: Włochy – Ukraina (czwartek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

