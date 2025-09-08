Niesamowici! Polscy koszykarze wśród najlepszych na świecie

Koszykówka

Jordan Loyd i Mateusz Ponitka są w czołówkach indywidualnych klasyfikacji po fazie grupowej i 1/8 finału (sześć spotkań) mistrzostw Europy koszykarzy. Naturalizowany Amerykanin jest piątym strzelcem, a kapitan reprezentacji - dziewiątym najlepiej zbierającym turnieju.

Niesamowici! Polscy koszykarze wśród najlepszych na świecie
fot. Cyfrasport
Mateusz Ponitka

Loyd, który od uzyskania na początku sierpnia obywatelstwa Polski rozegrał w drużynie narodowej 11 spotkań i zdobył w nich łącznie 201 punktów, w sześciu meczach Eurobasketu ma średnią 23,0 pkt i w zestawieniu najlepszych strzelców ustępuje tylko gwiazdorom ligi NBA: Słoweńcowi Luce Doncicowi (Los Angeles Lakers), Grekowi Giannisowi Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Finowi Lauriemu Markkanenowi (Utah Jazz) i Izraelczykowi Deniemu Avdiji (Portland Trail Blazers).

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna sensacja! Francja odpadła z Eurobasketu

 

Ponitka, który w trakcie Eurobasketu przekroczył granicę 2000 punktów w reprezentacji (182 spotkania, 2036 pkt), w zestawieniu najlepiej zbierających jest dziewiąty, a w klasyfikacji double-double po niedzielnym meczu z Bośnią i Hercegowiną awansował na siódmą lokatę.

 

Ponitka, Loyd i Michał Sokołowski (137 spotkań w reprezentacji, 1130 pkt) plasują się także na miejscach od piątego do siódmego pod względem liczby minut spędzanych na parkiecie.

 

Po rozegraniu spotkań 1/8 finału, poniedziałek jest dniem przerwy w turnieju. Od wtorku osiem najlepszych drużyn wystąpi w Rydze w ćwierćfinale. Podopieczni trenera Igora Milicica zmierzą się tego dnia z Turcją (godz. 16:00).

 

Przed trzema laty biało-czerwoni wywalczyli w Berlinie czwarte miejsce.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROBASKETJORDAN LOYDKOSZYKÓWKAMATEUSZ PONITKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksander Balcerowski: Każdy wie, że to tylko jeden krok do przodu do tego, co chcemy osiągnąć
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 