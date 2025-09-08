Rebud KPR Ostrovia nie dała szans rywalom
Rebud KPR Ostrovia świetnie rozpoczęła domowe zmagania w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi. W meczu 2. kolejki gospodarze pokonali Corotop Gwardię Opole aż 37:27 (21:13), pokazując od pierwszych minut swoją przewagę i kontrolując wydarzenia na parkiecie.
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Corotop Gwardia Opole. Skrót meczu
Jakub Luksa: Popełniliśmy mnóstwo niewymuszonych błędów i zostaliśmy za to ukarani
Marek Szpera: Kolanko lekko się skręciło, ale myślę, że tragedii nie będzie
Ostrowianie od początku spotkania narzucili rywalom wysokie tempo. Dynamiczna gra w ataku, szybkie kontry i skuteczna obrona sprawiły, że już po kwadransie prowadzili różnicą kilku bramek. Do przerwy było 21:13.
W drugiej połowie gospodarze kontrolowali przebieg spotkania. Przełożyło się to na zwycięstwo 37:27.
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Corotop Gwardia Opole 37:27 (21:13)
Najwięcej bramek: dla Ostrovii - Patryk Marciniak 10 oraz Ivan Burzak, Przemysław Urbaniak i Igor Chojnacki po 6, dla Gwardii - Mateusz Wojdan 7, Filip Wrzesiński 4, Bartosz Kowalczyk i Dominik Antoniak po 3.
Przejdź na Polsatsport.pl