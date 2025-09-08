Rebud KPR Ostrovia nie dała szans rywalom

Ostrowianie od początku spotkania narzucili rywalom wysokie tempo. Dynamiczna gra w ataku, szybkie kontry i skuteczna obrona sprawiły, że już po kwadransie prowadzili różnicą kilku bramek. Do przerwy było 21:13.

W drugiej połowie gospodarze kontrolowali przebieg spotkania. Przełożyło się to na zwycięstwo 37:27.

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - Corotop Gwardia Opole 37:27 (21:13)

Najwięcej bramek: dla Ostrovii - Patryk Marciniak 10 oraz Ivan Burzak, Przemysław Urbaniak i Igor Chojnacki po 6, dla Gwardii - Mateusz Wojdan 7, Filip Wrzesiński 4, Bartosz Kowalczyk i Dominik Antoniak po 3.

TABELA ORLEN SUPERLIGI

