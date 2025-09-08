Polak odpadł z MŚ! Przegrał na punkty z reprezentantem gospodarzy

Pojedynek rozpoczął się w spokojnym tempie, choć to Polak narzucał presję, spychając rywala na liny i zamykając go w narożnikach ringu. W drugiej rundzie Jarliński kontynuował swoją taktykę - punktował krótkimi kombinacjami, był ruchliwy na nogach i utrzymywał wysoką intensywność. Trzecia odsłona miała bardziej wyrównany przebieg, obaj pięściarze mieli swoje momenty, ale na kartach punktowych minimalnie lepszy okazał się Anglik.

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Wynik walki:

Callum Makin pokonał Michała Jarlińskiego przez niejednogłośna decyzję sędziów (29:28, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28).

