Sporty walki

Michał Jarliński zakończył swój występ na mistrzostwach świata w Liverpoolu na drugiej rundzie. Polski pięściarz w wadze do 75 kg uległ Anglikowi Callumowi Makinowi niejednogłośną decyzją sędziów i po zaciętej walce odpadł z turnieju.

Polak odpadł z MŚ! Przegrał na punkty z reprezentantem gospodarzy
fot: Polsat Sport
Michał Jarliński

Pojedynek rozpoczął się w spokojnym tempie, choć to Polak narzucał presję, spychając rywala na liny i zamykając go w narożnikach ringu. W drugiej rundzie Jarliński kontynuował swoją taktykę - punktował krótkimi kombinacjami, był ruchliwy na nogach i utrzymywał wysoką intensywność. Trzecia odsłona miała bardziej wyrównany przebieg, obaj pięściarze mieli swoje momenty, ale na kartach punktowych minimalnie lepszy okazał się Anglik.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Wynik walki:

 

Callum Makin pokonał Michała Jarlińskiego przez niejednogłośna decyzję sędziów (29:28, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28).

ŁO, Polsat Sport
