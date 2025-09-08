Polsat SiatCast - 09.09. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 9 września w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Polsat SiatCast - 09.09. Transmisja TV i stream online

Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska przeanalizują zakończone w niedzielę mistrzostwa świata siatkarek. Po niesamowitym boju najlepsze okazały się Włoszki, które ograły w finale Turczynki 3:2. Tie-break był również potrzebny do wyłonienia trzeciej drużyny świata. Po brązowe medale sięgnęły Brazylijki, pokonując Japonki.


Polskie siatkarki odpadły w ćwierćfinale po porażce z reprezentacją Italii 0:3. We wcześniejszych meczach turnieju pokonały 3:1 Wietnam, 3:1 Kenię, 3:2 Niemcy (faza grupowa) oraz 3:2 Belgię (1/8 finału). To sprawiło, że Biało-Czerwone zajęły siódme miejsce.

 

Jaki to był turniej dla podopiecznych Stefano Lavariniego? Między innymi o tym porozmawiają Magiera oraz Kaczor-Bednarska.

 

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek 9 września w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska - Brazylia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 