Polska, Holandia, Katar i Rumunia to drużyny, które będą rywalizowały w Quezon City w grupie B siatkarskiego mundialu. W tej stawce jest zdecydowany faworyt, jest nim Polska - lider rankingu FIVB, wicemistrz olimpijski i triumfator tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Na poprzednich mistrzostwach świata w 2022 roku reprezentacja Polski wywalczyła srebrny medal. Przed turniejem na Filipinach polscy siatkarze głośno mówią, że celem ich wyprawy jest złoto - czwarte w historii startów w MŚ po triumfach w 1974, 2014 i 2018 roku. Te kalkulacje są podparte znakomitymi wynikami osiąganymi w ostatnich sezonach. Pod wodzą trenera Nikoli Grbicia od 2022 roku drużyna przywozi medal z każdej imprezy.

W obecnym sezonie selekcjoner znów udowodnił, że potrafi przygotować zespół na najważniejsze mecze - w turnieju finałowym VNL Polacy nie stracili nawet seta, trzy wygrane po 3:0 dały im złoty medal. Choć w drużynie zaszły spore zmiany w porównaniu z igrzyskami w Paryżu, Polska jest również jednym z głównych faworytów MŚ 2025.

Polscy siatkarze już po raz dziewiętnasty zagrają w finałach MŚ. Nie powinni mieć większych problemów z wygraniem grupy B. Trafili na teoretycznie słabsze drużyny. Eksperci twierdzą, że ta część turnieju powinna stanowić rozgrzewkę przed meczami fazy play-off.

Najtrudniejszym przeciwnikiem w tej stawce wydaje się być Holandia, która w obecnym sezonie przeżywa jednak spory kryzys. Jego efektem było ostatnie miejsce w tabeli fazy zasadniczej Ligi Narodów i spadek z tych elitarnych rozgrywek. Wzmocnieniem Pomarańczowych przed mistrzostwami świata miał być największy gwiazdor tej drużyny - Nimir Abdel-Aziz, który ostatecznie jednak nie zagra w turnieju. Holendrzy wystąpią w MŚ już po raz czternasty, a ich największym sukcesem jest srebrny medal wywalczony w 1994 roku.

Rumunia w mistrzostwach świata wystąpi po raz jedenasty, ale ostatnio grała w tej imprezie w 1982 roku. Ma w swej kolekcji cztery medale (dwa srebrne i dwa brązowe), ale to też odległa przeszłość - lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku. W ostatnich sezonach w rumuńskiej siatkówce coś jednak drgnęło. Powody do optymizmu dał udany występ w mistrzostwach Europy 2023. W grupie Rumunia sensacyjnie ograła Francję 3:1, ale w ćwierćfinale uległa tej drużynie 0:3, zajmując ostatecznie siódme miejsce.

Reprezentacja Kataru w 2022 roku zadebiutowała w mistrzostwach świata. W trzech meczach tamtego turnieju ugrała jednak zaledwie jednego seta, w meczu z Kubą. W 2023 roku Katarczycy byli blisko awansu do Ligi Narodów, ale w finale Challenger Cup przegrali z Turcją 2:3. W ostatnich mistrzostwach Azji zajęli trzecie miejsce za Japonią i Iranem.

Miejsca w rankingu FIVB:

Polska – 1

Holandia – 19

Katar – 20

Rumunia – 22

VNL 2025:

Polska – 1

Holandia – 18 (spadek).

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej dwie czołowe drużyny z grupy B trafiają na zespoły z grupy G. Grają w niej Japonia, Kanada, Turcja oraz Libia.

Terminarz meczów polskiej grupy B MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑13: Holandia – Katar (sobota, godzina 12.00)

2025‑09‑13: Polska – Rumunia (sobota, godzina 15.30)

2025‑09‑15: Holandia – Rumunia (poniedziałek, godzina 12.00)

2025‑09‑15: Polska – Katar (poniedziałek, godzina 15.30)

2025‑09‑17: Katar – Rumunia (środa, godzina 4.30)

2025‑09‑17: Polska – Holandia (środa, godzina 12.00).

