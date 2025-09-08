Polska - Turcja. Kiedy mecz koszykarzy? O której godzinie MŚ?

We wtorek w ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Turkami. Turcja odniosła do tej pory sześć zwycięstw, a w 1/8 finału wygrała w sobotę ze Szwecją 85:79.

W tej fazie turnieju podopieczni Igora Milicicia wyeliminowali reprezentację Bośni i Hercegowiny, triumfując 80:72.

W spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną kapitan polskiej kadry Mateusz Ponitka zdobył 19 pkt i miał 11 zbiórek.

Polska - Turcja. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Turcja w koszykówkę? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy kibice polskiej kadry. Polska i Turcja zmierzą się we wtorek 9 września. Godzina meczu Polska - Turcja to 16.00.

BS, Polsat Sport