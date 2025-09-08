Przed sezonem zadbał o zdrowie. Trener siatkarskich mistrzyń kraju przeszedł operację

Jak podaje turecki portal Fanatik, Włoch od dłuższego czasu zmagał się z problemami z biodrem, a każdy ruch - zwłaszcza gwałtowniejszy - wywoływał u niego duży ból. Mimo to trener dość długo odwlekał decyzję o operacji, chcąc dopilnować wszystkich spraw, związanych najpierw z końcówką poprzedniego sezonu, a następnie z przygotowaniami drużyny do kolejnych rozgrywek Sultanlar Ligi.

Ostatecznie Guidetti zdecydował się "iść pod nóż". Szkoleniowiec VakifBanku przeszedł w poniedziałek (8 września) operację wymiany stawu biodrowego. Klub poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przeszła ona bez komplikacji.

"Nasz trener przeszedł dziś rano planowaną operację wymiany stawu biodrowego. Zabieg się udał, ale szkoleniowiec pozostanie jeszcze chwilę w szpitalu na obserwacji. Jego stan jest dobry, a leczenie przebiega zgodnie z założeniami. Składamy Giovanniemu Guidettiemu najlepsze życzenia" - czytamy w komunikacie tureckiego klubu.

W poprzednim sezonie VakifBank Stambuł sięgnął po mistrzostwo Sultanlar Ligi. W finałowej serii do trzech zwycięstw nie dał żadnych szans lokalnemu rywalowi, Fenerbahce Medicana, wygrywając trzy razy po 3:1.

Guidetti pracuje w VakifBanku od 2008 roku. Z drużyną zdobył 8 mistrzostw, 6 Pucharów i 5 Superpucharów Turcji, 6 razy triumfował w Lidze Mistrzyń i cztery razy w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Nowy sezon tureckiej Sultanlar Ligi rozpocznie się 12 października. Broniący tytułu VakifBank w pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Zeren Sporem.