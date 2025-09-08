Rzutem na taśmę. Ronaldo trafił do Ekstraklasy w ostatni dzień okienka transferowego

Nowy piłkarz Motoru od najmłodszych lat szlifował swoje umiejętności w Portugalii. Przechodził przez akademie uznanych klubów - FC Porto i Sportingu Lizbona, a na seniorskim poziomie zadebiutował w Rio Ave. W barwach tej drużyny rozegrał ponad sto meczów, w których zapisał na swoim koncie sześć trafień i dwanaście asyst.

Z początkiem 2025 roku przeniósł się do Estreli Amadora, z której trafił teraz do Motoru. W obecnych rozgrywkach wystąpił w dwóch meczach ligi portugalskiej - przeciwko Benfice Lizbona i FC Alverca - i zdobył jednego gola.

Plotki o możliwym transferze Portugalczyka krążyły od tygodnia, ale dopiero w ostatnim dniu okienka potwierdzono, że Ronaldo dołącza do ekipy Mateusza Stolarskiego.

- Fabio wniesie dużo jakości do naszego zespołu. To zawodnik wszechstronny, dobrze wyszkolony technicznie, swobodnie radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden. Ma już na koncie niemal sto meczów w portugalskiej ekstraklasie, a w tym sezonie zdobył gola w starciu z Benficą - podkreśla Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru.