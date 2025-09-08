Siatkarze lecą po złoto! Leon przyznaje. "Inny kolor medalu nie będzie mnie satysfakcjonował"

Siatkówka

Siatkarska reprezentacja Polski jest już na ostatniej prostej przygotowań do mistrzostw świata, które odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach. O nadchodzącej imprezie z Wilfredo Leonem rozmawiał Marcin Lepa.

Siatkarze lecą po złoto! Leon przyznaje. "Inny kolor medalu nie będzie mnie satysfakcjonował"
fot. Polsat Sport
Wilfredo Leon

Wilfredo Leon wystąpi na mistrzostwach świata po długiej przerwie.

 

- Stęskniłem się, jak najbardziej. Czekałem na ten moment, dalej czekam, bo pierwszy mecz jeszcze przed nami - przyznał 32-latek.

 

Leon, jako ambitny sportowiec, nie ukrywa, że cel jest tylko jeden - złoty krążek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz MŚ siatkarzy 2025

 

- Nie ma innego wyjścia, zdecydowanie, inny kolor medalu nie będzie mnie satysfakcjonował - stwierdził.

 

Do finału mistrzostw świata na Filipinach, który zaplanowano na 28 września, pozostało 21 dni. Zostały więc trzy tygodnie na doszlifowanie formy przed planowaną grą o złoto. Czy to jest wystarczająco dużo czasu?

 

- Dużo i niedużo, 21 dni wydaje się sporo, ale w tym czasie mamy kilka spotkań, które musimy wygrać, aby dostać się do finału. Zapowiadają się różne mecze, w turnieju jest kilka gorszych i kilka lepszych zespołów. Ale trzeba zagrać każde spotkanie na optymalnym poziomie, aby pokonać swoich rywali - stwierdził reprezentant Polski.

 

Drużyna, która znajdzie się w finale podczas tegorocznej edycji MŚ, rozegra w całym turnieju siedem spotkań. Jest to o wiele mniej niż bywało w przeszłości. W 2014 roku reprezentacja Polski, sięgając po tytuł mistrzów świata, przystąpiła aż do 13 pojedynków. 

 

- Według mnie, to lepiej, bo po pierwszej rundzie każde starcie będzie bardzo ważne. Jeśli przegrasz, jedziesz do domu, a jak wygrasz, jesteś dalej w grze. 

 

Siatkarz zdradził również, jak się aktualnie czuje fizycznie. 

 

- Dzięki Bogu czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca turnieju - z nadzieją powiedział Leon.

 

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

 

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo. 

 

Zobacz także

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Włochy - Brazylia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 