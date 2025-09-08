Siatkarze lecą po złoto! Leon przyznaje. "Inny kolor medalu nie będzie mnie satysfakcjonował"

Wilfredo Leon wystąpi na mistrzostwach świata po długiej przerwie.

- Stęskniłem się, jak najbardziej. Czekałem na ten moment, dalej czekam, bo pierwszy mecz jeszcze przed nami - przyznał 32-latek.

Leon, jako ambitny sportowiec, nie ukrywa, że cel jest tylko jeden - złoty krążek.

- Nie ma innego wyjścia, zdecydowanie, inny kolor medalu nie będzie mnie satysfakcjonował - stwierdził.

Do finału mistrzostw świata na Filipinach, który zaplanowano na 28 września, pozostało 21 dni. Zostały więc trzy tygodnie na doszlifowanie formy przed planowaną grą o złoto. Czy to jest wystarczająco dużo czasu?

- Dużo i niedużo, 21 dni wydaje się sporo, ale w tym czasie mamy kilka spotkań, które musimy wygrać, aby dostać się do finału. Zapowiadają się różne mecze, w turnieju jest kilka gorszych i kilka lepszych zespołów. Ale trzeba zagrać każde spotkanie na optymalnym poziomie, aby pokonać swoich rywali - stwierdził reprezentant Polski.

Drużyna, która znajdzie się w finale podczas tegorocznej edycji MŚ, rozegra w całym turnieju siedem spotkań. Jest to o wiele mniej niż bywało w przeszłości. W 2014 roku reprezentacja Polski, sięgając po tytuł mistrzów świata, przystąpiła aż do 13 pojedynków.

- Według mnie, to lepiej, bo po pierwszej rundzie każde starcie będzie bardzo ważne. Jeśli przegrasz, jedziesz do domu, a jak wygrasz, jesteś dalej w grze.

Siatkarz zdradził również, jak się aktualnie czuje fizycznie.

- Dzięki Bogu czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca turnieju - z nadzieją powiedział Leon.

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

MR, Polsat Sport