Szalony mecz w eliminacjach MŚ! Dziewięć goli, było blisko niespodzianki

Izrael dwa razy obejmował prowadzenie. W 16. minucie 1:0 po samobójczym golu Manuela Locatellego oraz w 52., gdy na 2:1 trafił Dor Peretz.

Włochom remis 1:1 i 2:2 dawał Moise Kean. W 59. minucie na 3:2 dla gości strzelił Matteo Politano, a gdy w 81. na 4:2 podwyższył Giacomo Raspadori, wydawało się, że emocje się skończyły.

Izrael zdołał jednak wyrównać. W 87. minucie do własnej siatki trafił Alessandro Bastoni, a w 89. z drugiego gola cieszył się Peretz.

Zwycięstwo Włochom w pierwszej doliczonej przez sędziego minucie zapewnił Sandro Tonali.

W tabeli Włochy zajmują drugie, a Izrael trzecie miejsce. Obie drużyny mają po dziewięć punktów, ale Włochy rozegrały o jeden mecz mniej. Liderem jest Norwegia (12 pkt), która zanotowała cztery zwycięstwa w czterech meczach. Bardziej odskoczyć rywalom będzie miała okazję we wtorek, gdy podejmie ostatnią w zestawieniu Mołdawię.

Cztery zwycięstwa w czterech meczach ma też Chorwacja. Pokonała Czarnogórę 3:0 i awansowała na pierwsze miejsce w grupie L.

W grupie B pewnym krokiem na mundial zmierza Szwajcaria. W tej grupie we wrześniu rozegrano pierwsze mecze. W piątek Helweci pokonali Kosowo 4:0, a w poniedziałek Słowenię 3:0.

W grupie C, w której również odbyły się tylko dwie kolejki, na pierwsze miejsce awansowała Dania, po wyjazdowej wygranej z Grecją 3:0. Tyle samo punktów co lider, cztery, ma Szkocja, która pokonała Białoruś 2:0.

Drużyny z pierwszych miejsc każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznego turnieju, który zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów.

Zaplanowany na 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się - po raz pierwszy w historii - z udziałem 48 krajów.

Izrael - Włochy 4:5 (1:1)

Bramki: Manuel Locatelli 16 (sam.); Dor Peretz 52, 90; Alessandro Bastoni 87 (sam.) - Moise Kean 40, 54; Matteo Politano 59; Giacomo Raspadori 81; Sandro Tonali 90+1.



Grecja - Dania 0:3 (0:1)

Bramki: Mikkel Damsgaard 32, Andreas Christensen 62, Rasmus Hojlund 81.



Chorwacja - Czarnogóra 4:0 (1:0)

Bramki: Kristijan Jakic 35, Andrej Kramaric 51, Edvin Kuc 86 (sam.), Ivan Perisic 90+2.

Gibraltar - Wyspy Owcze 0:1 (0:0)

Bramki: Martin Agnarsson 68.



Białoruś - Szkocja 0:2 (0:1)

Bramki: Che Adams 43, Zakhar Volkov 65 (sam.).



Szwajcaria - Słowenia 3:0 (3:0)

Bramki: Nico Elvedi 18, Breel Embolo 33, Dan Ndoye 38.



Kosowo - Szwecja 2:0 (2:0)

Bramki: Elvis Rexhbecaj 26, Vedat Muriqi 42.

TABELE ELIMINACJI MŚ 2026

