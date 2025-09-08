Szczera wypowiedź polskiego siatkarza! "Stałem przed lustrem i nie widziałem siebie w kadrze"

Za Huberem niezwykle trudny sezon klubowy spowodowany kontuzjami i żmudnym powrotem do zdrowia. Doświadczony środkowy stracił sporo meczów i nie mógł złapać odpowiedniego rytmu. Dopiero ostatnie miesiące przebiegły dla niego spokojnie.

- Ostatnio byłem dla siebie zbyt surowy, w bardzo krótkim czasie wiele rzeczy chciałem zrobić dobrze i... chyba zbyt dużo chciałem. Najbardziej cieszę się z tego, że w miarę w zdrowiu przepracowałem ostatnich sześć tygodni. Czuję, że jestem w dobrej formie. Muszę uwierzyć, że kiedy przyjdzie odpowiedni moment, po prostu będę gotowy - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą.

Brak regularnej gry miał gigantyczny wpływ na formę Hubera, który sam przyznaje, że w pewnym momencie nie widział siebie w kadrze na mistrzostwa świata. Nie zabrakło mu jednak determinacji, aby przekonać do siebie Nikolę Grbicia.

- Na początku tego nie widziałem. Po finale Ligi Mistrzów stałem przed lustrem i nie widziałem siebie w kadrze, bo potrzebowałem odpoczynku, tlenu do życia, poczuć radość i więcej harmonii. Rozmawiałem z trenerem, który miał też trochę inną wersję. Odbyliśmy konkretną rozmowę. Powiedział mi, że raczej nie widzi tego, żebym w ciągu pięciu, sześciu tygodni przygotował się do mistrzostw świata. Ja odpowiedziałem, że mogę pracować przez sześć tygodni dzień w dzień i być w miarę możliwości do dyspozycji trenera. I jeżeli trener uzna, że jestem w dobrej formie, to jestem gotowy być częścią kadry na mundial - podkreślił.

Rozmowa z Norbertem Huberem w załączonym materiale wideo.