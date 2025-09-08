Ważne informacje dla polskich siatkarek. Tego można było się spodziewać

Takiego scenariusza należało się spodziewać, ponieważ na mundialu lepiej od Polski zaprezentowały się reprezentacje, które sąsiadują z naszą w światowym zestawieniu. Na pierwszej lokacie umocniła się Italia, która sięgnęła po złoto. Drugie miejsce zajmuje Brazylia, która na mistrzostwach świata zdobyła brązowy medal. "Canarinhos" w "małym finale" pokonały Japonię. I to właśnie ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni znajduje się tuż za Polską, która w rankingu FIVB spadła na czwarte miejsce.

Nasza drużyna została wyprzedzona przez Turczynki, które w Bangkoku dotarły do finału. Strata naszego zespołu do aktualnych wicemistrzyń świata nie jest duża, bo wynosi nieco ponad osiem punktów. Z kolei Japonia traci do nas niecałe 14 "oczek".

Polki dotychczas zajmowały trzecie miejsce i był to najlepszy wynik w historii. To zasługa ostatnich sezonów i medali, które udało się wywalczyć w Lidze Narodów. Do tego należy dodać awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Ranking FIVB jest aktualizowany po każdym meczu. Jest on obliczany na podstawie kilku wytycznych, takich jak współczynnik wagi meczu zależny od rangi turnieju, rzeczywisty wynik meczu (stosunek setów) oraz oczekiwany wynik według modelu probabilistycznego. Zestawienie w rankingu ma znaczenie w kontekście losowania grup eliminacji do najważniejszych turniejów, a także grup w fazie zasadniczej mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Im dana reprezentacja wyżej w rankingu, tym teoretycznie słabszych rywali może wylosować.

Czołówka rankingu FIVB:

1. Włochy 484,15 pkt

2. Brazylia 428 pkt

3. Turcja 368,09 pkt

4. Polska 359,85 pkt

5. Japonia 346,26 pkt