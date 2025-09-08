WTA w Guadalajarze: Katarzyna Kawa - Iva Jovic. Relacja live i wynik na żywo
Katarzyna Kawa - Iva Jovic to jeden z meczów 1/16 finału turnieju WTA w Guadalajarze. Relacja live i wynik na żywo z polsko-amerykańskiego pojedynku na meksykańskiej ziemi na Polsatsport.pl.
Obie zawodniczki rywalizowały już ze sobą w tym sezonie. Pod koniec czerwca podczas ostatniej rundy kwalifikacji do drabinki głównej Wimbledonu lepsza okazała się Amerykanka, która wygrała 6:3, 7:6.
Jovic w rankingu WTA plasuje się na 73. miejscu, podczas gdy reprezentantka Polski znajduje się na 118. pozycji. Kawa ma za sobą już jeden turniej w Guadalajarze w ramach Challengera. W nim dotarła do drugiej rundy, w której przegrała z Nicole Fossą Huergo z Włoch.
