Z Manchesteru do Radomia! Hitowy transfer w PKO BP Ekstraklasie

Nowy nabytek Radomiaka ma wzmocnić rywalizację na lewej obronie. Wilson-Esbrand szkolił się w młodzieżowych zespołach West Ham United, a w wieku 17 lat przeniósł się do akademii Manchesteru City. Tam rozwijał się, grając m.in. w Młodzieżowej Lidze UEFA oraz Premier League 2. Doświadczenie zbierał również na wypożyczeniach - reprezentował barwy Coventry City, francuskiego Reims, Cardiff City, a ostatnie miesiące spędził w Stoke City w Championship, w którym wiosną rozegrał sześć spotkań.

Na swoim koncie ma już występy w Lidze Mistrzów UEFA w barwach pierwszej drużyny Manchesteru City. W sezonie 2022/23, zakończonym triumfem "The Citizens", dwukrotnie pojawiał się na boisku w tych elitarnych rozgrywkach. Był także częścią zespołu, który dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii w Premier League. Ponadto zdobył m.in. dwa mistrzostwa Anglii do lat 21, Młodzieżową Ligę Anglii U18 oraz Puchar Anglii U18.

Wilson-Esbrand jest jedenastym piłkarzem pozyskanym przez Radomiaka w tym oknie transferowym.

Radomski klub zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W najbliższej kolejce zmierzy się w niedzielę z Legią w Warszawie.

