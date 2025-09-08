Zaskakujący transfer polskiego siatkarza. Ma na koncie złote medale ME i MŚ

Dla Ziobrowskiego będzie to już trzeci w karierze zagraniczny klub. W sezonie 2022/2023 Polak był zawodnikiem tureckiego Alanya Belediyesporu, z którym wywalczył awans do tamtejszej Efeler Ligi (najwyższa klasa rozgrywkowa), a sezon 2023/2024 spędził w Al Jazira SC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zdobywając mistrzostwo kraju.

Wcześniej 28-latek przez wiele lat grał w polskich ligach. Występował między innymi w takich zespołach jak: Cerrad Czarni Radom, Cuprum Lubin, VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, LUK Politechnika Lublin, Ślepsk Malow Suwałki i - w minionym sezonie - InPost ChKS Chełm, z którym wywalczył awans do PlusLigi, notując w 37 meczach 259 punktów, z czego 34 blokiem i 11 z zagrywki.

- Brakowało nam jednego zawodnika na pozycji atakującego, a wraz z przybyciem Ziobrowskiego nasza kadra jest już praktycznie domknięta - powiedział w rozmowie z serbskim "Żurnalem" Aleksandar Mitrović, trener Spartaka Subotica.

Jakub Ziobrowski to również członek wybitnego pokolenia polskich siatkarzy. Był zawodnikiem młodzieżowych reprezentacji "Biało-Czerwonych", które zdobywały złote medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 19 (2015) oraz złoto mistrzostw Europy U-20 (2016) i mistrzostw świata U-21 (2017).