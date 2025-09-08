Zawód na mistrzostwach świata! Polacy bez medali

Przybylski (Klub Łuczniczy A3D Toszek Boguszyce) w 1/48 finału zwyciężył z Wietnamczykiem Trong Hai Nguyena 147:144, a w kolejnej rundzie uległ Duńczykowi Martinowi Damsbo 144:146.

Dalej od niego w turnieju dotarł Przemysław Konecki (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Goleszów), który pożegnał się z turniejem w 1/16 finału, przegrywając z Robinem Jaatmą. Obaj zgromadzili po 147 punktów i o wygranej miał zadecydować baraż. Obaj strzelili w pole 10 punktów, jednakże bliżej środka tego pola trafiła strzała Estończyka.

Trzeci z Biało-Czerwonych - Rafał Dobrowolski (Klub Sportowy Stella Kielce) - odpadł w 1/48 finału. Lepszym od niego okazał się w barażu wygranym 10:9 Jean Pizarro Latorre z Portoryko. Wcześniej obaj zgromadzili po 141 pkt.

We wtorek o medale powalczą w tej konkurencji kobiety.

Czempionat w Gwangju potrwa do 12 września.

