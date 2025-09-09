11:1! Pięć goli Haalanda, szokujący wynik w eliminacjach MŚ

Już po pierwszej połowie wiadomo było, że mecz zakończy się wysokim wynikiem. W ciągu 45 minut Norwegowie aż pięciokrotnie pokonywali bramkarza Mołdawii. Trzy trafienia zanotował Haaland, który kilka minut po zmianie stron dołożył czwartą bramkę. Chwilę później na boisku pojawił się Aasgaard, który ewidentnie nie chciał być gorszy od piłkarza Manchesteru United.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar reprezentanta Polski! Czeka go długa przerwa

Zawodnik Rangers FC w ciągu 11 minut trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. W międzyczasie padło honorowe trafienie dla Mołdawian, jednak żaden z nich do bramki nie trafił. Kuriozalnego samobója zaliczył Leo Ostigard, ale duża w tym zasługa także bramkarza Orjana Nylanda. W końcówce po golu zanotowali jeszcze Haaland i Aasgaard. Pierwszy skończył z pięcioma bramkami, a drugi z czterema.

Mołdawia przegrała 1:11, co jest najwyższą porażką w historii tej reprezentacji. Norwegia pewnie prowadzi w tabeli grupy I. Nad drugimi Włochami ma 6 punktów przewagi i pewnie zmierza w stronę awansu na przyszłoroczny mundial.

Norwegia - Mołdawia 11:1 (5:0)

Bramki: Myhre 6, Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Odegaard 45+1, Aasgaard 67, 76, 78-karny, 90+1.

Norwegia: Nyland - Ajer (73 Ostigard), Lysaker Heggem, Wolfe - Ryerson, Odegaard, Berge, Myhre (64 Aasgaard) - Sorloth (64 Bobb), Haaland (90+2 Heggebo), Nusa (73 Schjelderup).

Mołdawia: Avram - Motpan (61 Cojocaru), Craciun, Baboglo, Platica, Reabciuk - Caimacov (88 Dros), Rata (80 Bogaciuc), Ionita (46 Dumbravanu) - Nicolaescu, Postolachi (46 Bodisteanu).



Żółta kartka: Caimacov.

Skrót meczu Norwegia - Mołdawia

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IM, Polsat Sport