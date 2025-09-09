Świetny występ Polki! Jest awans do ćwierćfinału mistrzostw świata
Aneta Rygielska i Jajaira Gonzalez zmierzyły się we wtorek w ramach mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. W pojedynku w kategorii do 60 kilogramów decyzją sędziów wygrała Polka, która tym samym wywalczyła awans do ćwierćfinału.
W pierwszej rundzie Rygielska zdominowała na dystansie trzech rund reprezentantkę Indii Sanju Sanju. Tym razem przeciwniczką doświadczonej reprezentantki Polski była Amerykanka Jajaira Gonzalez.
Pierwszą rundę sędziowie zgodnie zapisali na konto 30-letniej Polki. Ten fakt ewidentnie podrażnił Amerykankę, która w drugiej odsłonie ruszyła do ofensywy, ale po raz kolejny skuteczniejsza była Rygielska i ostatecznie triumfowała w tej rundzie stosunkiem 3:2.
W decydującej rundzie Rygielska utrzymała przewagę i jednogłośną decyzją sędziów awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata w Liverpoolu.
Kolejną przeciwniczką Rygielskiej będzie Ayaka Taguchi z Japonii.
Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation), pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.
Transmisje mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu na sportowych antenach Polsatu.
