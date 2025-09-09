Boks na światowym poziomie w Gliwicach. Jest sukces Polki!

Polka spotka się w czwartek z Francuzką Andreą Badin. W drugiej parze rywalizować będą Amelia Kostrzewa i Serbka Anastasija Bosković.

W innym pojedynku z udziałem seniorek, w kat. 54 kg, Zofia Parzych pokonała Angelikę Arendacz przed czasem (RSC-I 2). W czwartek półfinał z Marią Michniewicz.

W juniorkach, w wadze 51 kg, w ćwierćfinałach Nadia Formela przegrała z Kazaszką Zhadyrą Kaltay 0:5, Nicole Kalemba wygrała z Oliwią Adamusik 5:0, Oksana Smaliana poniosła porażkę z Węgierką Patricią Petriman 0:5. W półfinale 11 września Kalemba będzie boksować z Patricią Petriman.

W kat. 54 kg Zuzanna Leśniak zwyciężyła Weronikę Hoduń 5:0 i zakwalifikowała się do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemką Assią El Fachtali.

W kadetkach 54 kg w 1/8 finału Aleksandra Halbina pokonała 5:0 Anastazję Gałę, a Maja Krzemińska okazała się gorsza od Czeszki Sabiny Vochovej (ABD 2). We wtorkowym ćwierćfinale rywalką Halbiny będzie Kazaszka Gulbanu Bekmurat.

Finałowe pojedynki odbędą się 13 września. Areną zmagań pięściarek jest hala sportowa w Gliwicach przy ul. Jasnej 31.

