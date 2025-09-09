Dramat koszykarza NBA! Jego siostra została zastrzelona

W kompleksie mieszkaniowym w Jackson Township w New Jersey doszło do strzelaniny. Na miejscu policjanci znaleźli Torayę Reid, siostrę zawodnika występującego w barwach Minnesoty Timberwolves - Naza Reida.

Kobieta była nieprzytomna, na ciele miała liczne rany postrzałowe. Nie udało jej się uratować.

Policjanci zatrzymali podejrzanego. Ten miał być partnerem Torayi. Został on oskarżony o morderstwo i nielegalne posiadanie broni.

Reida i jego siostrę zawsze łączyły nierozerwalne więzi.

- Traktuje nas (całe rodzeństwo - przyp. red.) tak, jakby była naszym rodzicem - mówił w 2023 w wywiadzie dla Mpls. St Paul Magazine.