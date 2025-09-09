Grupa D MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci
W grupie D mistrzostw świata siatkarzy zagrają USA, Kuba, Portugalia i Kolumbia. Kiedy mecze? Kto jest faworytem? Sprawdź terminarz grupy D MŚ siatkarzy 2025.
Stany Zjednoczone, Kuba, Portugalia oraz Kolumbia to drużyny, które będą rywalizowały w Pasay w grupie D mistrzostw świata 2025. Faworytami do awansu są reprezentacje USA i Kuby.
Zobacz także: Własna hala nie gwarantuje sukcesu. Jak radzili sobie gospodarze MŚ siatkarzy?
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych byłaby zdecydowanym faworytem tej grupy, ale w obecnym sezonie gra w dość eksperymentalnym składzie. Kilka gwiazd zrobiło sobie przerwę, a Amerykanie nie imponowali formą w rozgrywkach Ligi Narodów. USA po raz 18 zagra w mistrzostwach świata, ma w dorobku trzy medale, w tym złoto wywalczone w 1986 roku. Ostatni sukces to brązowy krążek z MŚ 2018. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych ma na najbliższe lata jeden cel - igrzyska Los Angeles 2028.
Lepiej w obecnym sezonie prezentują się Kubańczycy, którzy od kilku lat podejmują próby powrotu do światowej czołówki. Mają sukcesy w mistrzostwach świata - dwa srebrne i dwa brązowe medale, jednak w ostatnich trzech turniejach nie liczyli się w walce o czołówkę. Ich gra w VNL 2025 i awans do turnieju finałowego były pozytywnym zaskoczeniem. Czy w mistrzostwach świata również zaprezentują się z dobrej strony?
Portugalia ostatni raz w MŚ grała w 2002 roku. W 2019 wystąpiła w Lidze Narodów, ale ich przygoda z tymi rozgrywkami zakończyła się po jednej edycji. W ostatnich turniejach o mistrzostwo Europy siatkarze tej drużyny również nie przebili się do czołówki.
Kolumbia to - obok gospodarzy - jeden z dwóch debiutantów w finałach mistrzostw świata. Ostatnim sukcesem tej reprezentacji był brązowy medal mistrzostw Ameryki Południowej 2023.
Miejsca w rankingu FIVB:
USA – 6
Kuba – 10
Portugalia – 29
Kolumbia – 41
VNL 2025:
Kuba – 7
USA – 12
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.
W fazie pucharowej dwie czołowe drużyny z grupy D trafiają na zespoły z grupy E. Grają w niej Słowenia, Niemcy, Bułgaria oraz Chile.
Terminarz meczów grupy D MŚ siatkarzy 2025:
2025‑09‑13: USA – Kolumbia (sobota, godzina 4.00)
2025‑09‑13: Kuba – Portugalia (sobota, godzina 7.30)
2025‑09‑15: Kuba – Kolumbia (poniedziałek, godzina 4.00)
2025‑09‑15: USA – Portugalia (poniedziałek, godzina 15.00)
2025‑09‑17: Portugalia – Kolumbia (środa, godzina 4.00)
2025‑09‑17: USA – Kuba (środa, godzina 11.30).
WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZYPrzejdź na Polsatsport.pl