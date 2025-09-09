Grupa E MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Słowenia, Niemcy, Bułgaria i Chile zagrają w Pasay w grupie E mistrzostw świata siatkarzy 2025. To jedna z bardziej wyrównanych grup turnieju - zagra trzech uczestników tegorocznej edycji VNL, w tym dwie ekipy z czołowej dziesiątki rankingu FIVB.

Reprezentacja Słowenii w ostatniej dekadzie kolekcjonuje medale mistrzostw Europy, ale na światowych turniejach ociera się o podium. Zajęła czwarte miejsca w mistrzostwach świata 2022 oraz trzykrotnie w Lidze Narodów (2021, 2024, 2025). Igrzyska olimpijskie w Paryżu zakończyła na ćwierćfinałowej porażce z Polską.

Turniej na Filipinach będzie trzecim startem Słoweńców w mistrzostwach świata. Czy mają szansę na pierwsze podium światowej imprezy? Drużynę objął nowy trener Fabio Soli i występ w tegorocznej edycji Ligi Narodów pokazał, że jego podopiecznych stać na walkę z najlepszymi. Drużyna nie zagra w najmocniejszym składzie. Z powodu kontuzji kolana na mistrzostwa nie pojedzie Rok Mozić, w turnieju nie wystąpi również Klemen Cebulj.

Niemcy występu w VNL 2025 nie mogą zaliczyć do udanych, zajęli ostatecznie piętnaste miejsce. W mistrzostwach świata drużyna trenera Michała Winiarskiego liczy na więcej. Do zespołu dołączył Georg Grozer - doświadczony as niemieckiej ekipy pamiętający jeszcze brązowy medal MŚ wywalczony w Polsce w 2014 roku.

O awans powinni się też bić Bułgarzy. To rekordziści, w mistrzostwach świata siatkarzy zagrają już po raz dwudziesty, zabrakło ich tylko raz - w 1960 roku. Mają w dorobku pięć medali - jeden srebrny oraz cztery brązowe. Trener Gianlorenzo Blengini ma do dyspozycji kilku młodych, niezwykle utalentowanych zawodników, którzy błysnęli w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Reprezentacja Chile zdecydowanie odstaje od reszty stawki i może pełnić w tej grupie rolę dostarczyciela punktów. W mistrzostwach świata grała wcześniej tylko raz - w 1982 roku. Ostatnim sukcesem był brązowy medal mistrzostw Ameryki Południowej w 2021 roku.

Miejsca w rankingu FIVB:

Słowenia – 7

Niemcy – 8

Bułgaria – 15

Chile – 27

VNL 2025:

Słowenia – 4

Bułgaria – 11

Niemcy – 15

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej dwie czołowe drużyny z grupy E trafiają na zespoły z grupy D. Grają w niej Stany Zjednoczone, Kuba, Portugalia oraz Kolumbia.

Terminarz meczów grupy E MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑13: Niemcy – Bułgaria (sobota, godzina 11.30)

2025‑09‑13: Słowenia – Chile (sobota, godzina 15.00)

2025‑09‑15: Niemcy – Chile (poniedziałek, godzina 7.30)

2025‑09‑15: Słowenia – Bułgaria (poniedziałek, godzina 11.30)

2025‑09‑17: Bułgaria – Chile (środa, godzina 7.30)

2025‑09‑17: Słowenia – Niemcy (środa, godzina 15.00).

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY