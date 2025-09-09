Grupa F MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Włochy, Ukraina, Belgia oraz Algieria to drużyny, które będą rywalizowały w grupie F, która swoje mecze rozegra w Pasay. Zdecydowanymi faworytami są siatkarze Italii, a Ukraińcy i Belgowie powinni walczyć o drugie miejsce w tabeli.

Reprezentacja Włoch broni tytułu wywalczonego w 2022 roku i jest jednym z faworytów turnieju na Filipinach. W mistrzostwach świata zagra już po raz dziewiętnasty, ma w dorobku cztery złote medale. Wcześniej triumfowała w latach 1990, 1994 i 1998, ma też jedno srebro wywalczone na własnym terenie w 1978 roku.

Po igrzyskach w Tokio drużynę przejął trener Ferdinando De Giorgi. Pod jego wodzą Włosi sięgnęli po złoto ME 2021 i MŚ 2022. Później było srebro ME 2023 i nieudana olimpijska wyprawa do Paryża, zakończona miejscem tuż za podium. Obecny sezon przyniósł srebrny medal Ligi Narodów, pierwszy krążek włoskich siatkarzy w tej imprezie. Reprezentacja Italii bardzo dobrze prezentowała się w całych rozgrywkach, zakończyła je jednak nieudanym finałowym występem przeciwko Polsce(0:3).

Na mistrzostwa świata Włosi pojadą osłabieni, poważnego urazu doznał przyjmujący Daniele Lavia. Na drodze obrońców tytułu do strefy medalowej stanie w play-off reprezentacja Francji.

Reprezentacja Ukrainy, którą od 2024 roku prowadzi trener Raul Lozano, w obecnym sezonie zadebiutowała w Lidze Narodów. Zaprezentowała się z dobrej strony, kończąc rozgrywki na dziesiątym miejscu. Z gry w drużynie narodowej zrezygnował najlepszy ukraiński siatkarz Ołeh Płotnicki. Ukraina po raz trzeci zagra w MŚ, na poprzednim turnieju dotarła do ćwierćfinału. Czy zdoła powtórzyć ten wynik w MŚ 2025?

Belgia po raz dziesiąty wystartuje w mistrzostwach świata. Poprzedni występ "Czerwonych Smoków" miał miejsce w 2018 roku, gdy zostali sklasyfikowani na 10. miejscu. Na ostatnim turnieju w 2022 roku ich zabrakło. W mistrzostwach Europy 2021 i 2023 niczym specjalnym się nie wyróżnili. W 2024 roku drużyna trenera Emanuele Zaniniego była bliska awansu do VNL, ale przegrała w finale Challenger Cup z Chinami. W Lidze Narodów Belgowie zadebiutują w 2026 roku, dołączyli do tych elitarnych rozgrywek na podstawie rankingu FIVB.

Algieria wraca na siatkarski mundial po wielu latach przerwy. Wcześniej dwukrotnie grała w MŚ w latach dziewięćdziesiątych, ale bez większych sukcesów. To był najlepszy okres w dziejach tej reprezentacji, uświetniony dwoma mistrzostwami Afryki i olimpijskim występem w Barcelonie. Algierscy siatkarze próbują nawiązać do tamtych osiągnięć, w poprzednich mistrzostwach kontynentu zdobyli srebrny medal, ulegając w finale Egiptowi. Nie daje się im jednak większych szans w grupowej rywalizacji z ekipami z Europy. To najniżej sklasyfikowana drużyna w rankingu FIVB spośród wszystkich finalistów - zajmuje 88. miejsce.



Miejsca w rankingu FIVB:

Włochy – 2

Ukraina – 14

Belgia – 17

Algieria – 88

VNL 2025:

Włochy – 2

Ukraina – 10

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej drużyny z grupy F trafią na na zespoły z grupy C. Grają w niej Francja, Argentyna, Finlandia i Korea Południowa.

Terminarz meczów grupy F MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑14: Ukraina – Belgia (niedziela, godzina 8.00)

2025‑09‑14: Włochy – Algieria (niedziela, godzina 15.30)

2025‑09‑16: Ukraina – Algieria (wtorek, godzina 8.00)

2025‑09‑16: Włochy – Belgia (wtorek, godzina 15.30)

2025‑09‑18: Belgia – Algieria (czwartek, godzina 8.00)

2025‑09‑18: Włochy – Ukraina (czwartek, godzina 15.30).

