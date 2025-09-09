Grupowi rywale Polaków w MŚ siatkarzy ogłosili skład! Zagrają bez największej gwiazdy

Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane na Filipinach w dniach 12–28 września. Wystąpią w nich 32 reprezentacje, które w pierwszej fazie turnieju podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej.

Zobacz także: Polska grupa B MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Reprezentacja Holandii trafiła do grupy B. Zmierzy się kolejno z Katarem (13 września), Rumunią (15 września) oraz Polską (17 września). Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do 1/8 finału.

Trener Pomarańczowych Joel Banks przedstawił listę czternastu zawodników, którzy zagrają w turnieju na Filipinach. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami zabrakło na niej Nimira Abdel-Aziza. Słynny atakujący nie grał w Lidze Narodów, ale mówiło się, że wróci do drużyny na mistrzostwa świata. Znalazł się nawet w szerokiej kadrze, jednak jakiś czas temu pojawiły się informacje, że rozpoczął przygotowania w klubie Ziraat Bankasi Ankara i nie zagra w MŚ 2025. Okazało się, że atakujący uznał po konsultacji z selekcjonerem, że nie ma wystarczająco dużo czasu, aby fizycznie przygotować się do turnieju.

Na zgrupowanie holenderskiej kadry do Korei Południowej poleciało piętnastu zawodników. Z tej grupy odpadł libero Niels Lipke. Na pozycji libero zagrają Jeffrey Klok oraz doświadczony przyjmujący Gijs Jorna, który będzie pełnił rolę kapitana. Ośmiu siatkarzy tej reprezentacji zadebiutuje w mistrzostwach świata.

– Chcemy jak najszybciej wrócić do Ligi Narodów. Najwcześniej jest to możliwe w 2027 roku, ale do lata 2026 roku kluczową rolę będzie odgrywał ranking światowy. Mecze w mistrzostwach świata wliczają się do tego rankingu, dlatego kluczowe jest osiągnięcie dobrych wyników w pierwszych spotkaniach grupowych. Jeśli wygramy z Katarem i z Rumunią, awansujemy również do kolejnej rundy. Co będzie dalej, zobaczymy – powiedział trener Banks.

Holendrzy po raz czternasty zagrają w mistrzostwach świata siatkarzy. Ich największym sukcesem jest srebrny medal wywalczony w 1994 roku, czyli w najlepszym okresie w historii tej reprezentacji. W obecnym sezonie Pomarańczowi bardzo słabo zaprezentowali się w Lidze Narodów. Wygrali zaledwie jeden z dwunastu meczów, zajęli ostatnie miejsce w tabeli fazy zasadniczej i pożegnali się z tymi elitarnymi rozgrywkami.

Skład reprezentacji Holandii siatkarzy na MŚ 2025:

rozgrywający: Joris Berkhout, Wessel Keemink

przyjmujący: Yannick Bak, Tom Koops, Bennie Tuinstra, Jasper Wijkstra

atakujący: Michiel Ahyi, Silvester Meijs

środkowi: Luuc van der Ent, Siebe Korenblek, Fabian Plak, Twan Wiltenburg

libero: Gijs Jorna, Jeffrey Klok.

Trener: Joel Banks.

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY