Gwiazdor Rakowa uderza w Papszuna? "Jak można podejmować tak złe decyzje"

Rocha pojawił się na boisku w 10 meczach sezonu 2025/2026. 5 razy wystąpił w meczach Ekstraklasy i pięciokrotnie reprezentował barwy Rakowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Trafił do siatki raz - w wygranym 3:2 spotkaniu z Bruk-Betem Termalicą.

W pierwszych dniach września nie znalazł się jednak na liście piłkarzy zgłoszonych do fazy ligowej Ligi Konferencji. Coraz głośniej zaczęło mówić się o odejściu Rochy z Częstochowy. W ostatnich godzinach okienka parol na napastnika zagięło Zagłębie Lubin, które wypożyczyło 28-latka do końca sezonu. W umowie między klubami znalazła się opcja transferu definitywnego.

Odejście Rochy skomentował w swoich mediach społecznościowych Ivi Lopez. Przy okazji hiszpański pomocnik ewidentnie wbił szpilkę osobom odpowiedzialnym za decyzje personalne w klubie z Częstochowy.

"Dzięki za wszystko bracie. To, czego nie rozumiem i nie zrozumiem, to jak można podjąć tak złe decyzje, a nie pozwalają ci cieszyć się i odnosić sukcesy w tym zespole (...) Próbowałeś dać z siebie wszystko, ale ci nie pozwolili." - napisał Ivi na Instagramie.

Sam Ivi Lopez wraca do pełni formy po problemach zdrowotnych z początku sezonu. Wrócił na murawę w drugiej połowie sierpnia, w starciu w Niecieczy, gdzie zanotował asystę. W kolejnych trzech spotkaniach dostawał kolejne minuty od trenera Papszuna, a w wyjazdowym meczu z Ardą Kyrdżali trafił do siatki, pomagając częstochowianom awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Mecze Rakowa w Lidze Konferencji będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu. 2 października częstochowianie zainaugurują rozgrywki spotkaniem z CS Universitatea Craiova.

psl, Polsat Sport