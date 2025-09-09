Kadra reprezentacji Polski siatkarzy MŚ 2025. Skład siatkarzy. Kto zagra w MŚ?

Czas na mistrzostwa świata siatkarzy 2025. W tym roku turniej odbędzie się na Filipinach. Sprawdź, jak wygląda kadra reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025.

Polacy trafili do grupy B. Ich przeciwnikami będą kolejno: Rumunia, Katar oraz Holandia.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września.

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej.

 

Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Tytułu mistrzowskiego będą bronić Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1.

 

Jak wygląda skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2025?

Kadra reprezentacji Polski siatkarzy MŚ 2025:

Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025:

13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia

15.09.2025, 15:30: Polska - Katar

17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia

 

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport
MŚ siatkarzy - Polska...

MISTRZOSTWA ŚWIATA
