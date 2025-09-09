Kadra reprezentacji Polski siatkarzy MŚ 2025. Skład siatkarzy. Kto zagra w MŚ?

Polacy trafili do grupy B. Ich przeciwnikami będą kolejno: Rumunia, Katar oraz Holandia.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września.

W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej.

Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Tytułu mistrzowskiego będą bronić Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1.

Jak wygląda skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2025?

Kadra reprezentacji Polski siatkarzy MŚ 2025:

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy Zobacz galerię

Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025:

13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia

15.09.2025, 15:30: Polska - Katar

17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport