Kadra reprezentacji Polski siatkarzy MŚ 2025. Skład siatkarzy. Kto zagra w MŚ?

Czas na mistrzostwa świata siatkarzy 2025. W tym roku turniej odbędzie się na Filipinach. Sprawdź, jak wygląda kadra reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025.
Polacy trafili do grupy B. Ich przeciwnikami będą kolejno: Rumunia, Katar oraz Holandia.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
Pierwsze spotkanie siatkarze Nikoli Grbicia zagrają 13 września. Fazę grupową zakończą 17 września.
W pierwszej fazie MŚ 2025 uczestników podzielono na osiem grup po cztery drużyny w każdej.
Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Tytułu mistrzowskiego będą bronić Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1.
Jak wygląda skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2025?
Kadra reprezentacji Polski siatkarzy MŚ 2025:
Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025:
13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia
15.09.2025, 15:30: Polska - Katar
17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia
