Klub Premier League bez trenera! Okoliczności zwolnienia szokują

Jako powód rozstania podano „niedawne okoliczności”, za którymi - według nieoficjalnych informacji - ma się kryć spór szkoleniowca z greckim właścicielem klubu Evangelosem Marinakisem, choć w czerwcu podpisano nową umowę z Espirito Santo.

Latem jednak trener głośno wyrażał niezadowolenie z transferów, argumentując, że drużyna potrzebuje wzmocnień na kluczowych pozycjach, choć do klubu trafili m.in. James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo i Douglas Luiz, a także zdołano zatrzymać rozgrywającego Morgana Gibbsa-White’a, mimo zainteresowania ze strony Tottenhamu Hotspur.

Ekipa Forest, zdobywca Pucharu Europy w 1979 i 1980 roku, poprzedni sezon zakończyła na siódmym miejscu i po raz pierwszy od trzech dekad zakwalifikowała się do rozgrywek międzynarodowych; zagra w Lidze Europy.

Za głównego następcę do przejęcia schedy po Portugalczyku jest Australijczyk Ange Postecoglou. Do końca poprzedniego sezonu trenował on Tottenham Hotspur, z którym triumfował w Lidze Europy.

Zespół z Nottingham po trzech kolejkach rozgrywek z dorobkiem czterech punktów zajmuje 10. miejsce w Premier League.

MR, PAP