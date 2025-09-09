Klub Premier League bez trenera! Okoliczności zwolnienia szokują
Nuno Espirito Santo nie jest już trenerem piłkarzy Nottingham Forest - poinformował klub angielskiej ekstraklasy. 51-letni Portugalczyk prowadził ten zespół od grudnia 2023 roku.
Jako powód rozstania podano „niedawne okoliczności”, za którymi - według nieoficjalnych informacji - ma się kryć spór szkoleniowca z greckim właścicielem klubu Evangelosem Marinakisem, choć w czerwcu podpisano nową umowę z Espirito Santo.
ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer Widzewa potwierdzony
Latem jednak trener głośno wyrażał niezadowolenie z transferów, argumentując, że drużyna potrzebuje wzmocnień na kluczowych pozycjach, choć do klubu trafili m.in. James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo i Douglas Luiz, a także zdołano zatrzymać rozgrywającego Morgana Gibbsa-White’a, mimo zainteresowania ze strony Tottenhamu Hotspur.
Ekipa Forest, zdobywca Pucharu Europy w 1979 i 1980 roku, poprzedni sezon zakończyła na siódmym miejscu i po raz pierwszy od trzech dekad zakwalifikowała się do rozgrywek międzynarodowych; zagra w Lidze Europy.
Za głównego następcę do przejęcia schedy po Portugalczyku jest Australijczyk Ange Postecoglou. Do końca poprzedniego sezonu trenował on Tottenham Hotspur, z którym triumfował w Lidze Europy.
Zespół z Nottingham po trzech kolejkach rozgrywek z dorobkiem czterech punktów zajmuje 10. miejsce w Premier League.Przejdź na Polsatsport.pl