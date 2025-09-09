Koszmar reprezentanta Polski! Czeka go długa przerwa

Bułka w lipcu zamienił OGC Nice na Neom FC. W Arabii Saudyjskiej rozegrał zaledwie jedno spotkanie i zapowiada się na to, że szybko go na boisku nie zobaczymy. Jak informuje "L'Equipe" Polak zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Do zdarzenia miało dojść na jednym z treningów. To może oznaczać koniec sezonu dla 25-latka. Na szczegółowe informacje w sprawie urazu i przewidywanej absensji trzeba jednak poczekać.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban gościem Cafe Futbol. Gdzie obejrzeć?

Reprezentant Polski w przeszłości był piłkarzem m.in. Paris Saint-Germain, z którego trafił właśnie do Nicei. Tam w trakcie czterech sezonów rozegrał 89 spotkań, aż 30 razy zachowując czyste konto.

Neom FC zapłaciło za bramkarza 15 mln euro. Bułka ma na koncie 5 występów w reprezentacji Polski, jednak Jan Urban pominął go przy powołaniach na wrześniowe spotkania z Holandią i Finlandią. Pojawiły się głosy, że decyzja ta była podyktowana przejściem Polaka do ligi saudyjskiej.

IM, Polsat Sport