Krzysztof Kosedowski zachwycony Polakiem na MŚ. "Można tylko przyklasnąć"

W środę siedmioro naszych reprezentantów zawalczy podczas bokserskich mistrzostw świata 2025. W ćwierćfinale są już m.in. Aneta Rygielska, Julia Szeremeta i Paweł Brach.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

- Poziom turnieju jest bardzo wysoki. Teraz nasi reprezentanci będą boksowali z rywalami, którzy potrafią zaskoczyć wszystkim. Moim zdaniem największe szanse ma Paweł Brach. Do tej pory to jest najlepszy występ wśród Polaków. Świetnie boksuje, wspaniała dyspozycja pod każdym względem. Można tylko przyklasnąć i powiedzieć: Paweł, jesteś świetnym bokserem - stwierdził Kosedowski.

Brach w ćwierćfinale zmierzy się z Gabrielem Luizem de Oliveirą. W 1/4 finału zobaczymy też Adama Tutaka, który będzie rywalizował z Enmanuelem Pla Reyesem. Szeremetę czeka bój z Kariną Ibragimovą, a Rygielska skrzyżuje rękawice z Ayaką Taguchi.

- Każdy z polskich zawodników będzie miał teraz trudnych przeciwników, ale my też jesteśmy mocni i potrafimy boksować. Julia Szeremeta ma ogromny potencjał, ale przeciwniczka również prezentuje bardzo wysoki poziom - dodał medalista olimpijski.

- Nie powiem, że na sto procent będą medale, ale myślę, że jesteśmy w stanie przywieźć dwa krążki - zakończył były pięściarz, a obecnie trener i ekspert.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport