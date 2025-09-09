Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Gdzie grają?
Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata siatkarzy 2025. W gronie faworytów do końcowego triumfu znajduje się reprezentacja Polski. Gdzie swoje mecze będą rozgrywać siatkarze Nikoli Grbicia?
Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września). Wszystkie mecze polscy siatkarze rozegrają na Filipinach.
Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy
Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025:
13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia
15.09.2025, 15:30: Polska - Katar
17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia
Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.Przejdź na Polsatsport.pl