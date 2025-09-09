Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Gdzie grają?

Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września). Wszystkie mecze polscy siatkarze rozegrają na Filipinach.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy Zobacz galerię

Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025:

13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia

15.09.2025, 15:30: Polska - Katar

17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport