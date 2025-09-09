Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Gdzie grają?

Siatkówka

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata siatkarzy 2025. W gronie faworytów do końcowego triumfu znajduje się reprezentacja Polski. Gdzie swoje mecze będą rozgrywać siatkarze Nikoli Grbicia?

Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Gdzie grają?
fot. PAP
Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Gdzie grają?

Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września). Wszystkie mecze polscy siatkarze rozegrają na Filipinach.

 

Mecze polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025:

13.09.2025, 15:30: Polska - Rumunia

15.09.2025, 15:30: Polska - Katar

17.09.2025, 12:00: Polska - Holandia

 

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

MŚ siatkarzy - Polska...

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paulina Damaske - najlepsze akcje siatkarki reprezentacji Polski podczas MŚ 2025
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 