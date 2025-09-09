Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

W środę reprezentanci Polski mogą zapewnić sobie aż siedem medali. Sprawdźcie, o której godzinie Biało-Czerwoni wejdą do ringu.

Awans do półfinału mistrzostw świata automatycznie oznacza zdobycie medalu. W każdej kategorii wagowej przyznawane są dwa brązowe medale dla zawodników, którzy przegrywają w półfinałach. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w walce o złoto.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Plan transmisji środowych pojedynków na MŚ w boksie w Liverpoolu:

SESJA PORANNA

Ring A:

13:00 - Hatice Akbas (Turcja) - Sirine Charaabi (Włochy) - ćwierćfinał kobiet, kategoria do 54 kg

13:15 - Nigina Uktamova (Uzbekistan) - Yoseline Perez (Stany Zjednoczone) - ćwierćfinał kobiet, kategoria do 54 kg

13:30 - Rebeca De Lima Santos (Brazylia) - Camila Gabriela Camilo Bravo (Kolumbia) - ćwierćfinał kobiet, kategoria do 60 kg

13:45 - Sitora Turdibekova (Uzbekistan) - Viktoriya Grafeyeva (Kazachstan) - ćwierćfinał kobiet, kategoria do 60 kg

14:00 - Busra Isildar (Turcja) - Mary-Kate Smith (Anglia) - ćwierćfinał kobiet, kategoria do 75 kg

14:15 - Naomi Graham (Stany Zjednoczone) - Emma Sue Greentree (Australia) - ćwierćfinał kobiet, kategoria do 75 kg

14:30 - Nupur Sheoran (Indie) - Oltinoy Sotimboeva (Uzbekistan) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 80+ kg

14:45 - Seyma Duztas (Turcja) - Noof Alyousef (Arabia Saudyjska) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 80+ kg

15:00 - Junior Alcantara Reyes (Dominikana) - Chuang Liu (Chiny) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 55 kg

15:15 - Makhmud Sabyrkhan (Kazachstan) - Rui Yamaguchi (Japonia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 55 kg

15:30 - Zeyad Eashash (Jordania) - Shavkatjon Boltaev (Kazachstan) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 70 kg

15:45 - Sewonrets Q. M. Okazawa (Japonia) - Ikhtiiar Nishonov (Kirgistan) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 70 kg

16:00 - Nurbek Oralbay (Kazachstan) - Javokhir Ummataliev (Uzbekistan) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 80 kg

16:15 - William Cholov (Bułgaria) - Gabrijel Veocic (Chorwacja) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 80 kg

16:30 - Loren Berto Alfonso Domingues (Azerbejdżan) - Emrah Yasar (Turcja) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 90 kg

16:45 - Malachi Georges (Stany Zjednoczone) - Isaias Santos Ribeiro Filho (Brazylia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 90 kg

Ring B:

13:00 - Hsiao-Wen Huang (Tajwan) - Ariadna Jeanette Gil (Meksyk) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 54 kg

13:15 - Tatiana Regina De Jesus Chagas (Brazylia) - Aeji Im (Korea Południowa) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 54 kg

13:30 - Aneta Rygielska (Polska) - Ayaka Taguchi (Japonia) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 60 kg

13:45 - Chengyu Yang (Chiny) - Yeonji Oh (Korea Południowa) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 60 kg

14:00 - Viviane Dos Santos Pereira (Brazylia) - Lina Wang (Chiny) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 75 kg

14:15 - Aoife O'Rourke (Irlandia) - Sunniva Hofstad (Norwegia) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 75 kg

14:30 - Agata Kaczmarska (Polska) - Yilian Zhan (Chiny) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 80+ kg

14:45 - Celine Eline Daniel Lee-Lo (Nowa Zelandia) - Yeldana Talipova (Kazachstan) - ćwierćfinał kobiet, kategoria 80+ kg

15:00 - Rafael Lozano Serrano (Hiszpania) - Bilguunsaikhan Kharkhuu (Mongolia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 55 kg

15:15 - Mirazizbek Mirzakhalilov (Uzbekistan) - Thady Patsy Joyce (Irlandia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 55 kg

15:30 - Torekhan Sabyrkhan (Kazachstan) - Makan Traore (Francja) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 70 kg

15:45 - Byamba-Erdene Otgonbataar (Mongolia) - Odel Kamara (Anglia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 70 kg

16:00 - Pylyp Akilov (Węgry) - Oladimeji Shittu (Anglia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 80 kg

16:15 - Yojerlin Cesar (Francja) - Wanderley De Souza Pereira (Brazylia) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 80 kg

16:30 - Sagyndyk Togambay (Kazachstan) - Turabek Khabibullaev (Uzbekistan) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 90 kg

16:45 - Adam Tutak (Polska) - Enmanuel Pla Reyes (Hiszpania) - ćwierćfinał mężczyzn, kategoria 90 kg

Na następnej stronie plan transmisji sesji wieczornej.