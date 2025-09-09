MŚ w lekkoatletyce 2025. Terminarz, program, godziny. Kiedy startują Polacy?

61 reprezentantów Polski znalazło się w ekipie na MŚ w lekkoatletyce 2025 w Tokio, które odbędą się w dniach 13-21 września. W składzie są m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek i medalistka olimpijska z Paryża Natalia Bukowiecka.

ZOBACZ TAKŻE: Skład reprezentacji Polski na MŚ w Tokio. Oni powalczą o medale

Tokio po raz drugi będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. W 1991 roku Polacy zdobyli jeden medal - złoto w maratonie wywalczyła Wanda Panfil.

Cztery lata temu w Tokio odbyły się igrzyska olimpijskie, a polscy lekkoatleci zdobyli wówczas 9 medali - cztery złote, dwa srebrne, trzy brązowe. W 2024 roku w Paryżu nasi reprezentanci zdobyli w konkurencjach lekkoatletycznych jeden - brązowy krążek.

Terminarz MŚ w lekkoatletyce 2025. Kiedy Polacy?

Dzień 1 – sobota (13.09)

01:00 Chód na 35 km - mężczyźni (Maher Ben Hlima)

01:00 Chód na 35 km – kobiety (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)

02:00 Rzut dyskiem - kobiety – eliminacje (Daria Zabawska)

03:55 Pchnięcie kulą - mężczyźni – eliminacje (Konrad Bukowiecki)

04:08 100 m - mężczyźni - runda wstępna

04:40 Sztafeta 4x400 m - miksty – eliminacje (reprezentacja Polski)

11:05 3000 m z przeszkodami - mężczyźni - eliminacje

11:15 Skok w dal – kobiety – eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)

11:50 Skok o tyczce - mężczyźni – eliminacje (Piotr Lisek)

11:55 100 m – kobiety – eliminacje (Ewa Swoboda)

12:50 1500 m – kobiety – eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)

13:35 100 m – mężczyźni - eliminacje

14:10 Pchnięcie kulą – mężczyźni – finał (ew. Konrad Bukowiecki)

14:30 10 000 m - kobiety - finał

15:20 Sztafeta 4x400 m – miksty – finał (ew. reprezentacja Polski)