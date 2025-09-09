MŚ w lekkoatletyce 2025. Terminarz, program, godziny. Kiedy startują Polacy?
Już 13 września ruszają MŚ w lekkoatletyce 2025. W tym roku zawody odbędą się w Tokio. Jaki jest terminarz i program MŚ w lekkoatletyce 2025? Kiedy startują Polacy?
61 reprezentantów Polski znalazło się w ekipie na MŚ w lekkoatletyce 2025 w Tokio, które odbędą się w dniach 13-21 września. W składzie są m.in. trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek i medalistka olimpijska z Paryża Natalia Bukowiecka.
Tokio po raz drugi będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. W 1991 roku Polacy zdobyli jeden medal - złoto w maratonie wywalczyła Wanda Panfil.
Cztery lata temu w Tokio odbyły się igrzyska olimpijskie, a polscy lekkoatleci zdobyli wówczas 9 medali - cztery złote, dwa srebrne, trzy brązowe. W 2024 roku w Paryżu nasi reprezentanci zdobyli w konkurencjach lekkoatletycznych jeden - brązowy krążek.
Terminarz MŚ w lekkoatletyce 2025. Kiedy Polacy?
Dzień 1 – sobota (13.09)
01:00 Chód na 35 km - mężczyźni (Maher Ben Hlima)
01:00 Chód na 35 km – kobiety (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)
02:00 Rzut dyskiem - kobiety – eliminacje (Daria Zabawska)
03:55 Pchnięcie kulą - mężczyźni – eliminacje (Konrad Bukowiecki)
04:08 100 m - mężczyźni - runda wstępna
04:40 Sztafeta 4x400 m - miksty – eliminacje (reprezentacja Polski)
11:05 3000 m z przeszkodami - mężczyźni - eliminacje
11:15 Skok w dal – kobiety – eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)
11:50 Skok o tyczce - mężczyźni – eliminacje (Piotr Lisek)
11:55 100 m – kobiety – eliminacje (Ewa Swoboda)
12:50 1500 m – kobiety – eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
13:35 100 m – mężczyźni - eliminacje
14:10 Pchnięcie kulą – mężczyźni – finał (ew. Konrad Bukowiecki)
14:30 10 000 m - kobiety - finał
14:30 10 000 m - kobiety - finał
15:20 Sztafeta 4x400 m – miksty – finał (ew. reprezentacja Polski)