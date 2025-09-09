Poprzednie mistrzostwa świata siatkarzy rozegrano w 2022 roku. Gospodarzami turnieju były Polska oraz Słowenia, a rywalizacja toczyła się od 26 sierpnia do 11 września w Katowicach (Spodek), Gliwicach (Arena Gliwice) oraz Lublanie (Arena Stozice). W turnieju wystartowały 24 reprezentacje.

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2022. Końcowa klasyfikacja

Polacy bronili tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2014 oraz w 2018 roku. Drużynę prowadził nowy trener - Nikola Grbić. W fazie grupowej Polska pokonała Bułgarię 3:0, Meksyk 3:0 oraz USA 3:1. W 1/8 finału wyeliminowała Tunezję, wygrywając 3:0, a w ćwierćfinale - USA, pokonując rywali po wyrównanym starciu 3:2 (15:12 w tie-breaku). W półfinale polscy siatkarze rozegrali kolejny zacięty mecz z Brazylią, znów wygrany 3:2 (15:12 w tie-breaku).

Wielki finał rozegrany w Spodku zakończył się przegraną reprezentacji Polski 1:3 z Włochami. Siatkarze Italii odzyskali mistrzowski tytuł po 24 latach. Po brązowy medal sięgnęła Brazylia, pokonując Słowenię 3:1.

Siatkarski mundial 2022 przyniósł kibicom sporo emocji i efektownych akcji. W oczekiwaniu na pierwsze mecze MŚ 2025 warto wrócić do tamtych chwil i przypomnieć sobie najciekawsze momenty turnieju sprzed trzech lat.

MŚ siatkarzy 2022 - asy serwisowe

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarzy 2022 - punktowe bloki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarzy 2022 - efektowne ataki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarzy 2022 - najdłuższe akcje