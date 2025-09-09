Pierwsza runda i koniec. Polska tenisistka odpadła z turnieju

Katarzyna Kawa po porażce z amerykańską tenisistką Ivą Jovic 4:6, 6:4, 3:6 odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Guadalajarze.

fot. PAP
Katarzyna Kawa

Było to drugie w dość krótkim czasie spotkanie 120. w światowym rankingu 32-letniej Polki z 73. w tej klasyfikacji 17-letnią Amerykanką. Jovic była górą również w trzeciej, decydującej rundzie kwalifikacji Wimbledonu pod koniec czerwca.

 

W puli nagród tej imprezy jest ponad milion dolarów, a zwyciężczyni może liczyć na 164 tys. i 500 punktów do rankingu WTA.

 

Wynik meczu 1. rundy:

 

Iva Jovic (USA) - Katarzyna Kawa (Polska) 6:4, 4:6, 6:3.

BS, PAP
