Pierwsza runda i koniec. Polska tenisistka odpadła z turnieju

Było to drugie w dość krótkim czasie spotkanie 120. w światowym rankingu 32-letniej Polki z 73. w tej klasyfikacji 17-letnią Amerykanką. Jovic była górą również w trzeciej, decydującej rundzie kwalifikacji Wimbledonu pod koniec czerwca.

W puli nagród tej imprezy jest ponad milion dolarów, a zwyciężczyni może liczyć na 164 tys. i 500 punktów do rankingu WTA.

Wynik meczu 1. rundy:

Iva Jovic (USA) - Katarzyna Kawa (Polska) 6:4, 4:6, 6:3.

BS, PAP