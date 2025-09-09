Polacy rozbili rywali! Popis 17-latka

Na pierwsze trafienie czekaliśmy do 36. minuty. Precyzyjnym strzałem zza pola karnego popisał się Oskar Pietuszewski, który chwilę wcześniej zmienił kontuzjowanego Filipa Rózgę. W doliczonym czasie pierwszej połowy zawodnik Jagiellonii Białystok zaliczył asystę przy trafieniu Miłosza Matysika.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor Rakowa uderza w Papszuna? "Jak można podejmować tak złe decyzje"

W 55. minucie wynik podwyższył Wiktor Bogacz, który wyprowadził bardzo szybki kontratak razem z Tomaszem Pieńką. Piłkarz Rakowa Częstochowa zanotował również asystę przy czwartym trafieniu, którego autorem był Pietuszewski. Polska wygrała bardzo pewnie i dopisała sobie trzy punkty w tabeli grupy E.

W piątek 5 września Biało-Czerwoni w 1. kolejce eliminacji pokonali Macedonię Północną 3:0. Kolejne spotkanie kadry Jerzego Brzęczka odbędzie się 10 października. Rywalem Polaków będzie Czarnogóra. W grupie E, oprócz wymienionych drużyn rywalizują jeszcze Włosi i Szwedzi.

Armenia U-21 - Polska U-21 0:4 (0:2)

Bramki: Pietuszewski 36, 82, Matysik 45+4, Bogacz 56

Armenia: Gor Matinjan - Artjom Bandikjan, Petik Manukjan, Mark Awetisjan (65, Andranik Hakobjan), Suren Carukjan (46, Mher Tarlojan) - Wjaczeslaw Afjan, Hamlet Sargsjan (65, Artur Askarjan), Karlen Howhannisjan, Dawit Hakobjan, Misak Hakobjan (46, Narek Howhannisjan) - Edik Wardanjan (46, Arajik Elojan).

Polska: Sławomir Abramowicz - Wiktor Nowak, Miłosz Matysik, Igor Drapiński, Michał Gurgul - Filip Rózga (30, Oskar Pietuszewski), Mateusz Kowalczyk (64, Dawid Drachal), Antoni Kozubal (64, Filip Kocaba), Kacper Duda (75, Marcel Krajewski), Tomasz Pieńko - Wiktor Bogacz (64, Marcel Reguła).

Żółte kartki: Hakobjan, Bandikjan, Carukjan, Sargsjan, Howhannisjan - Matysik.

Sędziował: Tom Owen (Walia).

WYNIKI I TABELA

IM, Polsat Sport