Polka nie powalczy o medale MŚ! Przegrała decyzją sędziów

Polka nie rozpoczęła tego starcia najlepiej. Pierwsza runda była szarpana, brakowało w niej płynności i ciężko było wskazać zawodniczkę wyraźnie dominującą. Dopiero w końcówce inicjatywę przejęła rywalka, co dało jej przewagę na kartach punktowych. W kolejnych odsłonach Krysztoforska również miała problemy - Bobokulova walczyła bardzo swobodnie, potrafiła zaskoczyć skutecznymi kontrami i wykazywała się większą precyzją, a także konsekwencją w akcjach ofensywnych. Choć Polka trafiała nierzadko, to przeciwniczka była wyraźnie celniejsza i ostatecznie zwyciężyła na punkty.

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

Wynik walki:

Sabina Bobokulova pokonała Angelikę Krysztoforską jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

ŁO, Polsat Sport