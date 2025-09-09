Polka nie powalczy o medale MŚ! Przegrała decyzją sędziów

Angelika Krysztoforska nie powalczy o medale mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polka przegrała z reprezentantką Uzbekistanu, Sabiną Bobokulovą, jednogłośną decyzją sędziów i odpadła z turnieju.

Polka nie powalczy o medale MŚ! Przegrała decyzją sędziów
fot: Polsat Sport
Angelika Krysztoforska (po lewej)

Polka nie rozpoczęła tego starcia najlepiej. Pierwsza runda była szarpana, brakowało w niej płynności i ciężko było wskazać zawodniczkę wyraźnie dominującą. Dopiero w końcówce inicjatywę przejęła rywalka, co dało jej przewagę na kartach punktowych. W kolejnych odsłonach Krysztoforska również miała problemy - Bobokulova walczyła bardzo swobodnie, potrafiła zaskoczyć skutecznymi kontrami i wykazywała się większą precyzją, a także konsekwencją w akcjach ofensywnych. Choć Polka trafiała nierzadko, to przeciwniczka była wyraźnie celniejsza i ostatecznie zwyciężyła na punkty.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

 

Wynik walki:

 

Sabina Bobokulova pokonała Angelikę Krysztoforską jednogłośną decyzją sędziów (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28).

