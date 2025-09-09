Polsat Futbol Cast - 10.09. Gdzie oglądać?

Piłka nożna

Czas na kolejne wydanie Polsat Futbol Cast. Transmisja w środę w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Program będzie dostępny także na naszym kanale YouTube.

fot. Polsat Sport
W czwartek reprezentacja Polski zmierzyła się na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji MŚ 2026. Był to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera drużyny narodowej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

 

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

 

Kilka dni później Biało-Czerwoni pewnie ograli u siebie Finlandię 3:1. Tomasz Hajto i Roman Kołtoń skomentują początki Urbana w kadrze oraz sytuację reprezentacji Polski w grupie G.

 

Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 09.00. Program będzie dostępny także na naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
