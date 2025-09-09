Reprezentacja Polski na MŚ siatkarzy 2025. Gdzie obejrzeć mecze? Transmisja TV i stream online
Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje, w tym reprezentacja Polski. Transmisje meczów MŚ siatkarzy na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź plan transmisji meczów reprezentacji Polski w fazie grupowej siatkarskich MŚ 2025.
Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Reprezentacja Polski trafiła do grupy B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).
Mecze Polski na MŚ siatkarzy 2025. Gdzie obejrzeć?
2025‑09‑13: Polska – Rumunia (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat)