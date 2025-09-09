Stary lis kontra młody wilk - kto zostanie nowym mistrzem Babilon MMA w wadze półśredniej?

– Krystian Szczęsny jest wychowankiem Babilon MMA. Obserwujemy jego rozwój od samego początku, niewątpliwie to wielki talent. Kapitalna seria czterech błyskawicznych zwycięstw przez KO w pierwszej rundzie zapewniła mu walkę o pas – mówi Artur Gwóźdź, matchmaker Babilon MMA i szef grupy managerskiej Artnox Fight Sport. – Z kolei Rafał Błachuta to rozpoznawalny lokalny bohater, w dodatku weteran KSW. Niedawno wrócił do nas po latach i wygrał w świetnym stylu z Robertem Maciejowskim. Wtedy podjęliśmy kroki, żeby to zestawić.



– Czeka nas klasyczny pojedynek 50-50, choć Rafał i Krystian są na zupełnie innych etapach kariery. Obaj mają teraz długie serie zwycięstw i zasłużyli na taką szansę. My cieszymy się, że obaj mają także wiernych kibiców, którzy przyjdą ich dopingować, bo to jest sól tego sportu. Mistrzowski pas Babilonu w wadze półśredniej jest od dawna wolny, więc pora wyłonić nowego czempiona. Cała gala w Grudziądzu i walka wieczoru Błachuta kontra Szczęsny zapowiadają się znakomicie! – kończy Gwóźdź.

Karta walk Babilon MMA 54:

5 x 5 min / 77 kg: Rafał Błachuta (16-10) vs Krystian Szczęsny (6-2)

3 x 5 min / 93 kg: Przemysław "Polish Bear" Mysiala (24-13-1) vs Kleber "Orgulho" Silva (22-14)

3 x 5 min / 120 kg: Jacek Kujtkowski (3-2) vs Marcin Szołtysik (0-1)

3 x 5 min / 93 kg: Damian Floriańczyk (2-0) vs Voytech "Silesian Knight" Garba (8-8)

3 x 5 min / 84 kg: Tobiasz Lewandowski (4-4) vs Kamil Woźny (2-1)

3 x 5 min / 77 kg: Bartosz Słomiak (4-2) vs Kamil "Bomba" Łebkowski (19-15)

3 x 5 min / 120 kg: Piotr Więcławski (1-1) vs Błażej "Giez" Nagórski (2-7)

3 x 5 min / 61 kg: Oliwier Filipiak (1-0) vs Łukasz Kłos (4-2)

3 x 3 min / 84 kg: Kacper Kuczko vs Patryk Retkowski

