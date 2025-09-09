Szeremeta - Ibragimova. Wynik walki. Kto wygrał w MŚ w boksie?

Czas na kolejną walkę Szeremety podczas MŚ w boksie w Liverpoolu. Przypomnijmy - w pierwszej walce medalistka olimpijska z Paryża miała tak zwany wolny los, natomiast w kolejnej rundzie Polka pewnie wyeliminowała Yan Cai, wygrywając z Chinką jednogłośną decyzją sędziów.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

Ćwierćfinałową rywalką Szeremety będzie reprezentantka Uzbekistanu Karina Ibragimova. Jeśli Polka wygra, wywalczy awans do półfinału i zagwarantuje sobie medal mistrzowskiej imprezy.

Rozgrywane pod egidą mającej poparcie MKOl nowej federacji World Boxing mistrzostwa, w których po raz pierwszy równocześnie rywalizują pięściarze i pięściarki, zakończą się 14 września.

Szeremeta - Ibragimova. Wynik walki. Kto wygrał?

Kto wygrał walkę Szeremeta - Ibragimova? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę 10 września. Wynik walki Szeremeta - Ibragimova poznamy w godzinach wieczornych - pojedynek rozpocznie się około godziny 19.30 polskiego czasu.

Polsat Sport