Szeremeta - Ibragimova. Wynik walki. Kto wygrał w MŚ w boksie?
Julia Szeremeta - Karina Ibragimova to ćwierćfinałowy pojedynek podczas mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu, jeśli chodzi o rywalizację pięściarek w kategorii do 57 kilogramów. Kto wygrał walkę Szeremeta - Ibragimova? Jaki był wynik walki Szeremeta - Ibragimova?
Czas na kolejną walkę Szeremety podczas MŚ w boksie w Liverpoolu. Przypomnijmy - w pierwszej walce medalistka olimpijska z Paryża miała tak zwany wolny los, natomiast w kolejnej rundzie Polka pewnie wyeliminowała Yan Cai, wygrywając z Chinką jednogłośną decyzją sędziów.
Ćwierćfinałową rywalką Szeremety będzie reprezentantka Uzbekistanu Karina Ibragimova. Jeśli Polka wygra, wywalczy awans do półfinału i zagwarantuje sobie medal mistrzowskiej imprezy.
Rozgrywane pod egidą mającej poparcie MKOl nowej federacji World Boxing mistrzostwa, w których po raz pierwszy równocześnie rywalizują pięściarze i pięściarki, zakończą się 14 września.
Kto wygrał walkę Szeremeta - Ibragimova? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę 10 września. Wynik walki Szeremeta - Ibragimova poznamy w godzinach wieczornych - pojedynek rozpocznie się około godziny 19.30 polskiego czasu.