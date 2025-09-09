Triumfator Ligi Europy wraca do Premier League

„Przyjmujemy do klubu trenera, który regularnie zdobywa trofea. Jego doświadczenie w prowadzeniu drużyn na najwyższym poziomie pomoże na drodze, którą zmierzamy, aby realizować wszystkie nasz ambicje” – powiedział cytowany w oświadczeniu klubu jego grecki właściciel Evangelos Marinakis.

60-letni Postecoglou, urodzony w Grecji były reprezentant Australii, w maju triumfował z Tottenhamem Hotspur w Lidze Europy, ale ze względu na dopiero 17. pozycję w angielskiej ekstraklasie został zwolniony po zakończeniu sezonu.

Z kolei Espirito Santo prowadził zespół Forest, zdobywcę Pucharu Europy w 1979 i 1980 roku, od grudnia 2023. Ostatni sezon zakończył na siódmym miejscu i po raz pierwszy od trzech dekad zakwalifikował się do rozgrywek międzynarodowych; zagra w Lidze Europy.

Według nieoficjalnych informacji powodem rozstania był konflikt 51-letniego szkoleniowca, który też całkiem niedawno pracował w „Spurs”, z właścicielem, choć w czerwcu podpisano nową umowę z Portugalczykiem.

Latem jednak trener głośno wyrażał niezadowolenie z transferów, argumentując, że drużyna potrzebuje wzmocnień na kluczowych pozycjach, choć do klubu trafili m.in. James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo i Douglas Luiz, a także zdołano zatrzymać rozgrywającego Morgana Gibbsa-White’a, mimo zainteresowania ze strony Tottenhamu Hotspur.

Zespół z Nottingham po trzech kolejkach rozgrywek z dorobkiem czterech punktów zajmuje 10. miejsce w Premier League.

IM, PAP