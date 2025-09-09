Wielcy nieobecni siatkarskiego mundialu. Gwiazdy, które nie zagrają w MŚ 2025
Mistrzostwa świata będą prawdziwą rewią siatkarskich gwiazd, wielu słynnych zawodników nie zobaczymy jednak w turnieju. Jedni w obecnym sezonie zrobili sobie przerwę od występów w reprezentacji, inni borykają się z kontuzjami, kilku nie znalazło uznania w oczach trenerów. To wielcy nieobecni siatkarskiego mundialu. Którzy znani siatkarze nie zagrają w MŚ 2025? Zobacz w galerii zdjęć.
Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. Będzie to najważniejsza impreza tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Turniej zapowiada się niezwykle emocjonująco, choć zabraknie w nim niektórych gwiazd światowej siatkówki.
Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online - faza grupowa
Wielu znanych siatkarzy z różnych powodów nie weźmie udziału w MŚ 2025. Niektórzy zostali wykluczeni z powodu poważnych kontuzji, jeszcze inni zdecydowali się poświęcić lato na leczenie przewlekłych urazów. Kilka gwiazd postanowiło w obecnym sezonie odpocząć od reprezentacyjnej rywalizacji, czasem z powodów osobistych lub też przemęczenia po rozgrywkach ligowych. Innych zabraknie bo zrezygnowali z nich trenerzy.
W sezonie po igrzyskach olimpijskich w wielu reprezentacjach następuje przebudowa. To może otworzyć drzwi do sensacyjnych rozstrzygnięć na parkiecie, ale też da szansę zawodnikom, którzy do tej pory pozostawali w cieniu. Kibice poznają nowych liderów drużyn, a mistrzostwa świata mogą wykreować kilka gwiazd.
Wśród wielkich nieobecnych są również reprezentanci Polski. Gwiazdy, które nie zagrają w siatkarskich MŚ 2025 w załączonej galerii zdjęć:
