Znamy pierwszych półfinalistów Eurobasketu

Grecy w najlepszej czwórce zameldowali się po raz pierwszy od 2009 r., gdy w ME w Katowicach wywalczyli brąz. Natomiast 20 lat temu w Serbii i Czarnogórze ekipa Hellady z obecnym trenerem Vasileiosem Spanoulisem cieszyła się z mistrzostwa.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec marzeń o medalu. Polska odpadła z Eurobasketu

Spotkanie było zacięte tylko do przerwy, ale to Grecy prowadzili 44:38. Litwini, podopieczni trenerów Rimasa Kurtinaitisa, byłego ministra sportu, mistrza olimpijskiego (1988), oraz Tomasa Pacesasa, 10-krotnego mistrza Polski (w tym sześciokrotnie jako zawodnika), w trzeciej i czwartej kwarcie fatalnie spisywali się w rzutach z dystansu, jednej ze swoich najmocniejszych „broni”. W trzeciej części nie trafili żadnego z rzutów zza linii 6,75 m, w ostatniej uczynili to trzy razy, ale wówczas przewaga rywali wynosiła 15 pkt.

Liderem Greków był mistrz NBA z Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, który uzyskał 29 pkt i miał sześć zbiórek. Wśród Litwinów najlepszy był z double-double Jonas Valanciunas (Denver Nuggets)- miał 24 pkt i 15 zbiórek. Ltwini trafili tylko osiem z 22 rzutów za trzy i zdobyli tylko 4 punkty z kontr, podczas gdy Grecy z szybkich ataków mieli 20 pkt.

W środę Słowenia z Luką Doncicem z LA Lakers zmierzy się w tej samej fazie z niepokonanymi w turnieju mistrzami świata Niemcami z Dennisem Schroederem i Franzem Wagnerem, zaś Finlandia i Gruzja, czyli drużyny, które sprawiły dwie największe niespodzianki w fazie pucharowej (Finowie wyeliminowali wicemistrzów świata Serbów, a Gruzini wicemistrzów olimpijskich Francuzów) stoczą pojedynek o być albo nie być.

Wyniki wtorkowych ćwierćfinałów ME:

Polska - Turcja 77:91 (19:19, 13:27, 18:19, 27:26)

Najwięcej punktów: dla Polski - Jordan Loyd 19, Mateusz Ponitka 19, Michał Sokołowski 13, Aleksander Dziewa 11; dla Turcji - Alperen Sengun 19, Sehmus Hazer 13, Shane Larkin 13, Kenan Sipahi 11;

Litwa - Grecja 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)

Najwięcej punktów: dla Litwy - Jonas Valanciunas 24, Arnas Velicka 12, Gytis Radzevicius 10; dla Grecji - Giannis Antetokounmpo 29, Vasileios Toliopoulos 17, Kostas Sloukas 11.

Program fazy pucharowej ME w Rydze:

ćwierćfinały:

10 września, środa:

Finlandia - Gruzja (16.00)

Niemcy - Słowenia (20.00)

12 września, piątek - półfinały

zwycięzcy ćwierćfinałów z 9 września: Turcja - Grecja

zwycięzcy ćwierćfinałów z 10 września: Niemcy/Słowenia - Finlandia/Gruzja

14 września:

mecz o 3. miejsce przegrani z półfinałów

finał

IM, PAP