Alcaraz jak Lewandowski! Co za przemiana Hiszpana

Nie jest to pierwsza przemiana 22-latka w ostatnim czasie. Nie tak dawno Alcaraz zdecydował się na zmianę fryzury, a teraz po zwycięstwie w Nowym Jorku doszła zmiana koloru włosów. Informują o tym hiszpańskie media, a nowy image tenisisty jest publikowany w mediach społecznościowych.

Ten sezon znakomicie układa się dla lidera światowego rankingu ATP. Wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe - French Open oraz US Open. W obu przypadkach uczynił to drugi raz w karierze. Na koncie posiada także dwa zwycięstwa na Wimbledonie. Do pełni szczęścia brakuje mu jeszcze triumfu w Australian Open, gdzie dwukrotnie najdalej dochodził do ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromny pech Linette. Kontuzja i krecz w pierwszej rundzie

Warto podkreślić, że Alcaraz to również aktualny wicemistrz olimpijski z Paryża w grze pojedynczej.

Farbowanie włosów na blond lub inny kolor to znany motyw wykorzystywany przez wielu sportowców przy okazji celebrowania jakiegoś sukcesu. Przykładem jest Robert Lewandowski, który uczynił tak po zdobyciu z Barceloną mistrzostwa Hiszpanii.

😭💇‍♂️🇪🇸 Carlos Alcaraz unveils his new haircut



BLONDECARAZ IS HERE! 😂



📸 victorbarbers5 on IG pic.twitter.com/F3boCr50qR — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 9, 2025

KN, Polsat Sport