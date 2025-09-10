Alcaraz jak Lewandowski! Co za przemiana Hiszpana

Tenis

Carlos Alcaraz nie przestaje zaskakiwać nie tylko na korcie, ale i poza nim. Hiszpan, który niedawno wygrał drugi raz w karierze US Open, kolejny raz postanowił zmienić swój wizerunek. Tym razem poszedł śladem Roberta Lewandowskiego i ufarbował włosy na blond.

Alcaraz jak Lewandowski! Co za przemiana Hiszpana
fot. PAP
Carlos Alcaraz

Nie jest to pierwsza przemiana 22-latka w ostatnim czasie. Nie tak dawno Alcaraz zdecydował się na zmianę fryzury, a teraz po zwycięstwie w Nowym Jorku doszła zmiana koloru włosów. Informują o tym hiszpańskie media, a nowy image tenisisty jest publikowany w mediach społecznościowych.

 

Ten sezon znakomicie układa się dla lidera światowego rankingu ATP. Wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe - French Open oraz US Open. W obu przypadkach uczynił to drugi raz w karierze. Na koncie posiada także dwa zwycięstwa na Wimbledonie. Do pełni szczęścia brakuje mu jeszcze triumfu w Australian Open, gdzie dwukrotnie najdalej dochodził do ćwierćfinału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ogromny pech Linette. Kontuzja i krecz w pierwszej rundzie

 

Warto podkreślić, że Alcaraz to również aktualny wicemistrz olimpijski z Paryża w grze pojedynczej.

 

Farbowanie włosów na blond lub inny kolor to znany motyw wykorzystywany przez wielu sportowców przy okazji celebrowania jakiegoś sukcesu. Przykładem jest Robert Lewandowski, który uczynił tak po zdobyciu z Barceloną mistrzostwa Hiszpanii.

 

 

KN, Polsat Sport
